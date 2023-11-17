快訊

馬斯克酸巴菲特「該及早投資特斯拉」不單純？ 網這樣猜

16隻小拉拉來了！徵求未來緝毒犬寄養家庭 飼料、醫療都不用出錢

最新民調／柯侯配僅領先0.1百分點 採藍白合方案侯柯配勝

遠百 TCSA & GCSA 勇奪六大獎項 「創新成長」連八年獲肯定

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東百貨摘GCSATCSA六大獎，「創新成長」連續八年獲肯定 ，創下百貨第一，立法院副院長蔡其昌頒獎給遠百總經理徐雪芳。圖/遠百提供
遠東百貨摘GCSATCSA六大獎，「創新成長」連續八年獲肯定 ，創下百貨第一，立法院副院長蔡其昌頒獎給遠百總經理徐雪芳。圖/遠百提供

2023年「TCSA台灣企業永續獎」獲獎名單揭曉，遠百（2903）在環境永續(E)、社會共融(S)、公司治理(G)三大面向取得優異成績，摘下「台灣百大永續典範企業獎」、「氣候領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「企業永續報告白金獎」，另在「GCSA全球企業永續獎」獲得「永續報告書獎銅獎」，是唯一獲此殊榮的台灣百貨業者。

遠百總經理徐雪芳出席領獎時提到，遠百促進利害關係人溝通，已連續9年發布中英文版永續報告書，提高企業永續發展資訊透明度。2022年永續報告書摘下「亞洲企業社會責任獎」榮耀，如今再獲「台灣企業永續獎」與「全球企業永續獎」雙獎肯定，將會持續精進報告書內容的完整性及揭露透明度，為利害關係人創造更高的永續價值。

面對2050淨零目標，遠百溫室氣體盤查覆蓋率達100%，並依據盤查結果從減少電力碳排放著手，分階段推動綠電計畫，提高太陽能光電裝置容量，以「節能」與「綠能」雙管齊下，回應氣候變遷衝擊，逐步朝向低碳轉型。

此外，遠百營造平等、多元與包容的職場環境，連續四年推動保障員工健康、安全和福祉的促進計畫，讓員工在支持性的環境中安心工作，將正向的態度帶進百貨營運活動，展現最佳的服務品質與效率，優異表現獲評審肯定，榮獲「性別平等領袖獎」。

創新轉型是遠百企業經營的DNA，堅持不斷為顧客、股東創造新的價值，展現卓著的企業成長與獲利能力，使得遠百連續八年名列「創新成長領袖獎」，創下百貨業紀錄。

遠百 太陽能 告白

延伸閱讀

45所大學脫穎而出 東海大學連4年拿下TCSA永續典範大學獎

遠百竹北「日本弘前 o 函館文化物產嘉年華」 今香甜登場

陳建仁：配合淨零排放目標 引導產業綠色轉型

遠百獲IGDS全球最創新百貨 數位化服務新局受肯定

相關新聞

房仲抽傭金感覺很好賺能兼職嗎？ 前輩「3點建議」：前半年沒成交很正常

一路上遇過不少人，從旁看著房仲業好像很好賺，再加上他自己本身也喜歡看房子，於是就興起了要不乾脆自己兼職當房仲的念頭。

馬斯克酸巴菲特「該及早投資特斯拉」不單純？ 網猜：刺激散戶投資

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克說，「股神」巴菲特應該早在特斯拉市值只值現在一小部分時，進行投資。PTT網友認為，巴菲特不會投資一直虧損的公司，即使真的投資，特斯拉也不一定有今日的成果。其他網友狠酸馬斯克「老屁孩就愛嘴」。有人推測，馬斯克此言恐怕是想刺激散戶投資，提高股價。

廣錠通吃汽車、機車充電站生意！博弈訂單疫後爆發倍增

工業電腦廠廣錠（6441）轉型5年累積經驗值，2024年展現新氣象，除博奕機台生意疫後報復性需求出爐，接單爆量1倍，智能...

今年來台旅客目標可達成 陳揆：12月中旬可達600萬人次

行政院長陳建仁今日出席交通部觀光署舉辦的「用心在地∞榮耀台灣」2023台灣觀光高峰論壇，他表示，今年來台旅客600萬人次...

板橋三民路工業區轉型新北審議通過 新增超過2千坪公園及公益設施

板橋三民路工業區隨著板橋產業結構轉變下，傳統工業需求隨著時間改變，逐漸發展為住商使用為主，三民路工業區原先為信大工業公司...

40年老屋注意！漏登陽台機率高 5步驟看補登流程

今年上半年全國住宅買賣有25.63％為屋齡40年以上房屋，顯見老屋仍然搶手。永慶房屋表示，因早期建築法規不完善，如果是4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。