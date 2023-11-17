遠百 TCSA & GCSA 勇奪六大獎項 「創新成長」連八年獲肯定

2023年「TCSA台灣企業永續獎」獲獎名單揭曉，遠百（2903）在環境永續(E)、社會共融(S)、公司治理(G)三大面向取得優異成績，摘下「台灣百大永續典範企業獎」、「氣候領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「企業永續報告白金獎」，另在「GCSA全球企業永續獎」獲得「永續報告書獎銅獎」，是唯一獲此殊榮的台灣百貨業者。

遠百總經理徐雪芳出席領獎時提到，遠百促進利害關係人溝通，已連續9年發布中英文版永續報告書，提高企業永續發展資訊透明度。2022年永續報告書摘下「亞洲企業社會責任獎」榮耀，如今再獲「台灣企業永續獎」與「全球企業永續獎」雙獎肯定，將會持續精進報告書內容的完整性及揭露透明度，為利害關係人創造更高的永續價值。

面對2050淨零目標，遠百溫室氣體盤查覆蓋率達100%，並依據盤查結果從減少電力碳排放著手，分階段推動綠電計畫，提高太陽能光電裝置容量，以「節能」與「綠能」雙管齊下，回應氣候變遷衝擊，逐步朝向低碳轉型。

此外，遠百營造平等、多元與包容的職場環境，連續四年推動保障員工健康、安全和福祉的促進計畫，讓員工在支持性的環境中安心工作，將正向的態度帶進百貨營運活動，展現最佳的服務品質與效率，優異表現獲評審肯定，榮獲「性別平等領袖獎」。

創新轉型是遠百企業經營的DNA，堅持不斷為顧客、股東創造新的價值，展現卓著的企業成長與獲利能力，使得遠百連續八年名列「創新成長領袖獎」，創下百貨業紀錄。

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