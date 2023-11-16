知名商英講師Clare可蕾兒新書 傳授世界500強企業的職場英文

台大留美、外商經理人出身、授課經驗豐富的可蕾兒（Clare老師），以記憶效果顯著的「情境式」角度，為企業職場人使用為出發點，將她講授多年的心得整理出商英工具書-「世界500強企業都在用的職場英文—1,000組商務英文慣用語＆詞彙＆片語 」 ；是感受到英語學習效率不彰的上班族，受聘在華人區私營組織 、商英程度總卡在不上不下的位置已久、或一路飽受學習效率不彰的痛點和盲點之苦的白領工作者，提升職場競爭力的好幫手 。

這本一如武林祕笈般厚達527頁的不藏私商用英文工具書，深度和廣度兼具，收錄了總近5000組的必背、必學辦公室英文用語。該書以井然有序的七大章節，並採用高效率的「聯想式」學習法 ，以相似講法、相反說法、與衍生用法等三項次功能，把切合商業情境和辦公室生活的詳盡例句，深入淺出地生動展現在讀者眼前，為白領族帶來事半功倍的學習功效。

曾擔任美商眼力健公司台灣分公司總經理、新加坡商巴黎菸草公司總經理的謝偉熿指出，非英語母語出身的國人在「口說英語」要達到一定水準遠比寫英文難多了，透過活用Clare 這本「系統化」與「實用化」的新書一定能正確地使用商務單字或片語，亦有助於提高升生活英語的會話能力。

博士博數位人力資源公司董事長曾仁泰也強調，國內的英語教育強調背單字和文法，商用英文則重視各種應用情境，兩者間總有些難以跨越的障礙，尤其日常英文會話裡，存在著約定成俗卻難以用文法解釋的習慣用語讓人困惑。這本書令人驚艷的居然以「 慣用語」破題，接著是職場新人該知道的詞彙篇，如此安排極為實用。

均弘企管顧問有限公司負責人陳家妤在推薦序中寫道，醫學院畢業的她年輕時在美妝業外商公司，對於化妝品成分及肌膚生理有勝過他人的優勢；但是，出國開會的「閒聊時刻」就是惡夢來臨。天南地北沒有固定主題的聊天，再加上老外的習慣用語及諺語，當時的尷尬處境歷歷在目。她最感興趣的是第一章「大企業商務往來常用的慣用語」及第二章的「進入企業必知的職場詞彙」。不論有無出國念書，這些正是職場新鮮人踏入第一家外商公司最需要的章節。

在出版了兩本書籍、兩齣影片課程後，Clare老師三年前起，決定要把該想法落實。從設定編寫和歸納的模式開始，蒐集了超過4,000組重要而常見的商英元素，並逐一替其撰寫商用情境例句 。

此外，該書還有兩大特色 : 附贈十回與職場英文相關的填空選擇題，只要做完線上測驗就能知道是否完全吸收書中內容、掌握自身學習效果。第二個免費下載「Youtor APP」聽音檔，（內含VRP虛擬點讀筆）掃描書中QR Code，立即聽美籍老師錄製的音檔，多聽幾遍留在長期記憶中，就能自動記起來。

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