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潤泰新奪「長安段公辦都更案」明年1月簽約 砸近50億打造24層住商大樓

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
潤泰新今（14）日拿下「台北市中山區長安段二小段都更案」最優申請人；潤泰新表示，全案由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，位於市民大道、八德路二段210巷所圍成街廓，土地面積約1,362坪，設計上採34.4%低建蔽率，並退縮留設900坪綠化廣場在其中，初估投資金額約近50億元，目標2030年完工。潤泰創新提供
潤泰新今（14）日拿下「台北市中山區長安段二小段都更案」最優申請人；潤泰新表示，全案由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，位於市民大道、八德路二段210巷所圍成街廓，土地面積約1,362坪，設計上採34.4%低建蔽率，並退縮留設900坪綠化廣場在其中，初估投資金額約近50億元，目標2030年完工。潤泰創新提供

由國家住都中心擔任實施者之臺北市中山區「長安段公辦都更案」今(14)日順利完成出資人綜合評選，由潤泰創新國際（9945）獲得最優申請人資格；本案建築團隊以「我們+就在這裡」發想概念，考量安東新城早期眷村生活光景，型塑舊時居民情感緊密、互助共享、生氣蓬勃的社區環境。全案將興建24層的住商大樓，投資金額約46億元，預計於明年1月簽約，2030年底完工。

國家住都中心表示，「長安段公辦都更案」位於臺北市中山區市民大道三段與建國北路交叉口東側街廓，距離捷運忠孝復興站500公尺，交通便利、生活機能完備。本案基地面積共計4,504平方公尺、約1,362坪，更新後建築四面退縮，臨市民大道的南側更退縮達22公尺，總計留設近3,000平方公尺的開放空間，並透過雙排樹緩衝車流喧囂，為當地帶來友善的綠地廣場與通學步道。

潤泰新指出，該案規劃單棟24層住宅大樓，一樓臨市民大道側、規劃挑高4.2公尺的高質感店鋪，2至24樓為住宅使用，全案投資金額近50億元。基地採34.4%低建蔽率設計，退縮留設900坪開放綠化廣場，以公共藝術廣場、雨水花園廣場、街角廣場及複層式綠帶串聯開放空間，並將通學步道內化完整建構，結合安東新城空軍眷舍歷史記憶設置風動立體雕塑及人行步道彩繪鋪面，提供地區民眾一個休憩停留的友善空間。

國家住都中心說明，「長安段公辦都更案」由潤泰創新股份有限公司與鑄力聯合建築師事務所共同合作，除申請綠建築銀級、智慧建築銀級及耐震標章，更納入住宅類建築一級能效規劃，採用節能玻璃、太陽光電、節能電梯等設備，達到能源使用效率的高標準。

國家住都中心表示，「長安段公辦都更案」臨市民大道一側集中規劃店鋪，創造「結市」的商業氛圍，並沿街道設立行道樹、街燈裝置、座椅等街道家具，吸引人潮聚集及消費。另外，一樓將設置140坪的公共托嬰中心，提供專屬電梯連接地下停車場，方便父母接送。

潤泰新指出，本案在基地一樓捐贈公共托嬰中心，考量後續維護管理，規劃獨立出入口及設置專屬電梯，滿足地區家庭照護需求。潤泰承諾本案採用內政部認證之新型鋼骨鋼筋混凝土複合結構工法，減少碳排及木模板用量，在確保安全品質條件下達到節能減碳，降低缺工及天候風險因素，並同時取得銀級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，落實永續建築規劃。

另外潤泰新表示，集團主動認養整體規劃臨市民大道側人行步道並維護鋪面15年，並響應政府綠運具政策，社區全面預留電動車充電線架、捐贈20輛Youbike系統、捐贈五台gogoro供社區使用，發揮共享經濟價值，打造節能、減廢、安全、健康、智慧的綠建築。

潤泰新表示，「長安段公辦都更案」是國家住都中心與潤泰新共同攜手合作，潤泰以使用者需求為原點考量產品規劃，在活絡地區發展、提升開發效益的同時，也思考如何讓安東新城原住戶在此扎根續留，實現安居需求，以成就本案為出發，為地主創造最大價值，共創國家住都中心、潤泰新、都更戶三贏的公辦都更新典範。

潤泰新今（14）日拿下「台北市中山區長安段二小段都更案」最優申請人；潤泰新表示，全案由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，位於市民大道、八德路二段210巷所圍成街廓，土地面積約1,362坪，設計上採34.4%低建蔽率，並退縮留設900坪綠化廣場在其中，初估投資金額約近50億元，目標2030年完工。潤泰創新提供
潤泰新今（14）日拿下「台北市中山區長安段二小段都更案」最優申請人；潤泰新表示，全案由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，位於市民大道、八德路二段210巷所圍成街廓，土地面積約1,362坪，設計上採34.4%低建蔽率，並退縮留設900坪綠化廣場在其中，初估投資金額約近50億元，目標2030年完工。潤泰創新提供
潤泰新今（14）日拿下「台北市中山區長安段二小段都更案」最優申請人；潤泰新表示，全案由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，位於市民大道、八德路二段210巷所圍成街廓，土地面積約1,362坪，設計上採34.4%低建蔽率，並退縮留設900坪綠化廣場在其中，一樓同步融入所捐贈的公共托嬰中心，並有獨立出入口及設置專屬電梯，目標2030年完工。潤泰創新提供
潤泰新今（14）日拿下「台北市中山區長安段二小段都更案」最優申請人；潤泰新表示，全案由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，位於市民大道、八德路二段210巷所圍成街廓，土地面積約1,362坪，設計上採34.4%低建蔽率，並退縮留設900坪綠化廣場在其中，一樓同步融入所捐贈的公共托嬰中心，並有獨立出入口及設置專屬電梯，目標2030年完工。潤泰創新提供
潤泰新今（14）日拿下「台北市中山區長安段二小段都更案」最優申請人；潤泰新表示，全案由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，位於市民大道、八德路二段210巷所圍成街廓，土地面積約1,362坪，設計上採34.4%低建蔽率，並退縮留設900坪綠化廣場在其中，一樓同步融入所捐贈的公共托嬰中心，並有獨立出入口及設置專屬電梯，目標2030年完工。潤泰創新提供
潤泰新今（14）日拿下「台北市中山區長安段二小段都更案」最優申請人；潤泰新表示，全案由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，位於市民大道、八德路二段210巷所圍成街廓，土地面積約1,362坪，設計上採34.4%低建蔽率，並退縮留設900坪綠化廣場在其中，一樓同步融入所捐贈的公共托嬰中心，並有獨立出入口及設置專屬電梯，目標2030年完工。潤泰創新提供

公辦都更 潤泰新

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