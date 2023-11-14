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鋼鐵公會提碳中和六大建言 含租稅優惠引發市場注目

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
鋼鐵公會60周年慶，首次提出碳中和六大建言，市場注目。記者林政鋒攝影
鋼鐵公會60周年慶，首次提出碳中和六大建言，市場注目。記者林政鋒攝影

台灣鋼鐵公會14日在台中舉辦60周年慶，首次向政府提出鋼鐵產業邁向碳中和所需政府協助的六大建議，包括租稅優惠、進口鋼品碳足跡登錄等，引發市場高度關注。

鋼鐵公會理事長翁朝棟表示，碳中和是艱鉅挑戰，需要跨公司、跨產業、跨國的合作，同時也需要政府給予扶助與資助，台灣鋼鐵公會在整合會員意見後，建請政府給予相關業者各項必要協助。

六大建言

一、各企業都需要培植碳管理方面的人才，高雄市政府已成立淨零學院，將提供產業碳盤查、碳減量、查驗證等方面的協助，中鋼（2002）亦配合以大帶小的政策，成立碳管理輔導團，並參與產發署1+N碳管理示範團隊，目前已輔導22家業者完成碳盤查與減碳輔導。由於此項工作量龐大，需要政府給予更多人才培育方面的協助。

二、實現碳中和需要整合產官學研資源，投入長時間的前瞻創新技術研發，希望政府給予科專經費之資助，以厚實技術研發能量。

三、建議政府規範公共工程、基礎建設需採用一定比例之綠色鋼品，不僅可為綠色鋼品創造需求，同時可展現政府遵循國際低／零碳趨勢的決心。

四、實現碳中和需要高昂的資本支出，進行既有設備的整改，建議政府給予相關業者租稅優惠、投資獎勵等政策誘因，以減輕廠商資本支出負擔。

五、為避免衍生碳洩漏的問題，建議政府建立進口鋼品碳足跡驗證登錄之機制，以防止低價高碳排鋼品輸入國內，造成劣幣逐良幣的不公平競爭。

六、碳中和是挑戰也是機會，建議政府對於低碳、綠色新興產業給予政策面扶助，以協助產業創造綠色低碳的新商機。

政府在低碳轉型方面所提供的協助，可用同為我國鋼品競爭者的日、韓政策作為借鏡。

日韓兩國政策

日本地方政府目前不僅尚未對鋼鐵業課徵碳排放稅，甚至更協助業者推動氫能冶金之核心技術研發、綠色鋼材的量產與定價，並提供減碳設備的投資等，以提升減碳成效。

另南韓政府更推出2,097億韓圜(約1.59億美元)規模預算，用於提升電力效率、氫還原煉鋼設計開發等技術升級，同時也提出建構完整的廢鋼產業鏈、提升低碳排鋼材附加價值、開發碳捕捉與儲存利用基礎建設用鋼國產化等政策，以鼓勵鋼鐵業者積極減碳。

公會表示，有鑒於日韓政府對於鋼鐵業者的大力支持，為維護我國鋼品及鋼鐵業者在未來國際市場上的競爭力，希望政府能夠提供鋼鐵業者在減碳方面的必要政策與經費協助，以因應未來國際減碳趨勢下的市場挑戰。

鋼鐵 鋼品 減碳

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