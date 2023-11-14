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結合旅客需求特性 高鐵與業者合作以外帶「超級棧」形式經營手沖咖啡

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
高鐵桃園站引進「興波咖啡超級棧」，提供多樣化優質服務，旅途中創造更多驚喜與感動。台灣高鐵公司提供
高鐵桃園站引進「興波咖啡超級棧」，提供多樣化優質服務，旅途中創造更多驚喜與感動。台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司（2633）秉持「深耕在地」的企業精神，持續結合本土優質品牌，希望帶給旅客更美好的旅程體驗。即日起，在高鐵桃園站正式進駐曾經代表台灣獲選「世界最佳50咖啡館」（World’s Best Coffee Shop）以及「亞洲最佳50咖啡館」（Asia’s Best Coffee Shop）雙冠軍的Simple Kaffa 興波咖啡，並結合高鐵旅客需求特性，以外帶「超級棧」形式經營，讓您可以帶著一杯香醇的手沖咖啡，品味高鐵旅程中無限美好的滋味。

為了這次高鐵車站與咖啡棧的相遇，台灣高鐵公司特別推出限量300套高鐵獨家首賣款組合：嚴選Fressko雙層不鏽鋼隨行杯搭配興波濾掛式咖啡組，並加贈高鐵紀念商品，歡迎旅客選購；同時，「興波咖啡超級棧」也特別推出桃園站限定的創意咖啡—「白浪桃桃」，由曾經榮獲世界咖啡師冠軍的興波咖啡負責人吳則霖以及團隊為高鐵獨家發想，以花香濃郁的水蜜桃果泥搭配氣泡水細緻的口感，再淋上帶有飽滿果香的現粹衣索比亞日曬濃縮咖啡，最後以檸檬百里香點綴，歡迎旅客親自前來高鐵桃園站，品嚐這份專屬台灣高鐵的特調滋味。(11月28日起正式營業時間為上午6:30至下午18:00)

「興波咖啡超級棧」位於高鐵桃園站6、7號出口處，運用產自花蓮、墨綠色蛇紋石製成的馬賽克磚，呈現低調內斂的品牌特質，背景則借用車站原有的大片玻璃帷幕，引進站外明亮、寬敞的視覺感，將車站與咖啡棧和諧地融為一體，呈現「水平開展的地景藝術」的設計主題。更特別訂製象徵波浪的白色造型燈具，傳達希望藉由這次與高鐵車站的結合，為旅客體驗與咖啡業界都能帶出不一樣的波浪。

台灣高鐵持續以「成為引領進步、創造美好的生活平台」為企業願景，希望在專業運輸之餘，更成為「美好生活的連結者」。繼2022年6月在高鐵台中站與本土咖啡連鎖品牌—路易莎咖啡推出「台灣高鐵x路易莎」台中聯名店後，這次再度於高鐵桃園站引進「興波咖啡超級棧」，希望提供多樣化的優質服務，為旅客創造旅途中更多的驚喜與感動。未來，台灣高鐵公司也將持續發掘更多具有台灣特色、商業活力與人文底蘊的特色品牌，透過異業結盟的方式，為旅客創造更加美好的高鐵旅程。

台灣高鐵邀您在桃園站遇見興波咖啡。台灣高鐵公司提供
台灣高鐵邀您在桃園站遇見興波咖啡。台灣高鐵公司提供

咖啡館 高鐵

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