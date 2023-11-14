大稻埕「秋穫季」落幕 設計師黃秀瑾將廟宇圖騰化時裝

第七屆大稻埕「秋穫季」日前落幕，引發迴響，本屆主題--回稻未來BACK TO THE FUTURE時裝秀，為霞海城隍廟首度與服裝設計師黃秀瑾品牌「Jin Garden」聯名合作，推出38款融入廟宇圖騰文化的服裝，包含潮東方以及台灣之美和美魔女系列，呈現在地文化與時尚的完美結合，成為今年秋穫季一大亮點。

設計師黃秀瑾在大稻埕深耕多年，其大學畢業第一份工作便是在大稻埕。本次黃秀瑾採用台灣寶特瓶回收紗循環再生素材，從服裝製作的源頭就落實永續理念，而在聯名上衣的設計，融入大稻埕地方與廟宇文化，讓台灣在地元素躍上時尚舞台成為主角。

她說，對大稻埕有很深的情感，所以這次設計，她運用在地祭祀與獨特的布業傳統文化，每一件作品彷彿是濃縮了大稻埕布業興盛時期最繁華的風景，以時裝的語言向神明獻上對這片土地的敬意，呈現出一種新的美學風格。

走在伸展台上的每一位模特兒都彷彿是神明的使者，傳遞著對土地的熱愛和對傳統的堅守與新時代接軌的新形象。

黃秀瑾也與即將於明年上映的電影「看到靈魂的那隻眼師公」合作，為電影主角量身創作一系列融合台灣宮廟文化及潮東方元素服裝，也在大稻埕秋穫季首度曝光。由主要演員雷洪、陳明真、黃新皓、王沛語、于浩威、方琦、李沛綾、王瞳等人攜手演繹全新時尚潮服。

同時時裝秀也邀請廟方管理人陳文文請出嫘祖神像為此次聯名揭開序幕！以及中山大同區議員陳炳甫戴上麥克風加入走秀的行列。這場服裝秀的模特兒還包括了時尚老人林經甫、台日混血藝人大岡愛及萬秀洗衣店金孫瑞夫等，他們穿著設計師黃秀瑾的服裝走上伸展台，為這場跨界聯名的時裝秀增添不少亮點。

JIN GARDEN與霞海城隍廟位於大稻埕，這裡是時尚流行的發源地，從漢服、西服、和服到現代的流行趨勢，不管是日常生活到戲劇舞台服裝，這裡不斷跟隨時代不斷邁進，不變的是布商屹立、服裝工藝承傳，近年更成為戲劇、時尚設計師聚落。

此次黃秀瑾以SDGS、ESG概念把永續生活、台灣文化以電影戲服及時尚走秀的方式呈現，讓民俗也能很時尚。黃秀瑾還特別為了活動設計200件限量虎爺紀念T，希望大家可收到神明祝福，展現穿上身的生活時尚。

設計師黃秀瑾本次攜手明年上映的電影「看到靈魂的那隻眼師公」，為電影主角量身創作一系列融合台灣宮廟文化及潮東方元素服裝，此為由演員雷洪（右）、陳明真。Jin Garden/提供

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