推動循環經濟！安永攜手企業 打造永續商業新模式

在全球永續趨勢之下，企業如何深入挖掘循環經濟的潛質，轉變為商業競爭力？安永聯合會計師事務所參加REnato lab主辦的循環經濟研討會，從全球的永續發展趨勢、相關環境法規、以及各方驅動因素著手，探討有利於減碳的能源與資源效率策略以及企業如何實施循環經濟的建議。

安永聯合會計師事務所ESG策略與永續發展諮詢服務執行副總經理林群堯分享碳管理成為企業顯學後，如何培養永續能力成為企業重要競爭優勢，並提供建議路徑及解決方案範例，協助企業在淨零/碳中和的旅程上有效達成目標，鼓勵企業建立循環經濟概念，提升競爭優勢。

企業減碳已是重要議題，必須先建立永續觀念，分析企業面臨的永續風險及變化，探討轉型、創新機會，進一步執行企業永續行動，以創造企業永續優勢，例如導入循環及低碳原料，降低碳費與碳稅，增加產品競爭力；進行氣候風險管理，降低風險損失等。

企業為了在2050年之前達到淨零碳排的長期目標，須設定近期與長期的科學減碳目標、進行價值鏈外的減碳，以及中和殘餘排放。林群堯分享，現有約45%溫室氣體排放由產品製造流程產生，需導入循環經濟的概念來減少。循環經濟可以協助克服過往傳統回收、減量物料的缺點，創造正向價值，企業改變為循環商業模式後，除了推動減碳，更能夠創造更多價值與長期機會。

林群堯進一步提到，安永可協助企業透過碳盤查及碳管理達成淨零排放。企業的減碳路徑共分成四大時期：一、入門期-建置碳排放基線及管理體系，進行組織碳盤查及盤點產品碳足跡；二、管理期-推動碳實質減量及執行碳管理策略，即減碳熱點及重大評估性、供應鏈減碳循環經濟等。

三、達成期-達成碳管理、減量策略目標及客戶要求，例如碳中和、RE100；四、揭露期-推動ESG管理及環境管理揭露，對外溝通、對利害關係人揭露策略及執行作為來展現成效，常見的揭露方式為氣候相關財務揭露(TCFD)、ESG永續報告書、碳揭露專案(CDP)。

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