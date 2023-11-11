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「多元列車-幸福啟程市集」中彰投分署展現計畫成果

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
市集分為台中購物趣、彰化購好呷及南投購好玩三大區，買氣相當熱絡。記者宋健生/攝影
市集分為台中購物趣、彰化購好呷及南投購好玩三大區，買氣相當熱絡。記者宋健生/攝影

勞動力發展署中彰投分署今（11）日邀集33家中彰投地區「多元就業開發方案」和「培力就業計畫」執行單位，在台中驛鐵道文化園區舉辦「多元列車-幸福啟程市集」成果展示活動，業者分別推出特色美食、農特產品，以及手作商品，現場買氣熱絡

勞動部自921地震後積極推動「多元就業開發方案」，20多年來，扶持並帶動地方產業發展及在地就業機會，支持培育許多民間團體朝向社會企業發展。

參與計畫的團體，有的為了扶助身心障礙者等弱勢族群，有的則是災後重建的在地產業，分別推出特色美食、農特產品及手作商品，現場買氣熱絡，而童心太鼓隊、凡星樂團的精彩表演，及輪盤問答等互動小遊戲，更讓大朋友小朋友玩得不亦樂乎。

中彰投分署長劉秀貞表示，分署透過長期陪伴、計畫輔導及資源挹注，提供「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」執行單位最實質的幫助。像是彰化縣樂林食物銀行慈善會理事長洪毓雯分享今年接受輔導第３年現況，該會進用的14名員工，有9名為中分署推介的弱勢族群，5名是在地中高齡，照顧的弱勢家庭從原本4個鄉鎮擴展為12個。

尤其今年慈善者認養300位兒童，以「秒殺」的速度在3分鐘內完成認養，不同於過去需要長時間宣導。

該會以食物幫助貧困，透過中分署的多元管道，農漁團體及企業主動提供援助，透過計畫協助開拓營運通路、平台與宣傳媒介後，實質提升整體績效及經營管理能量，一改過去資源不穩定，營運艱辛的情況，讓該會落實在地經營並邁向永續發展。

為了增加民眾對活動的體驗，主辦單位今年特別搭配活動地點台中驛鐵道文化園區，以火車造景來佈置市集，呈現鐵道文化風情，分為「台中購物趣」、「彰化購好呷」、「南投購好玩」三大區，讓民眾了解並支持多元、培力計畫單位用心製作的優質產品。

像是致力「長期照護」及「地方社區創生」的社團法人彰化縣大愛長照服務關懷協會，推出布製品、麻袋提袋等產品，提供高齡長者多樣化在地就業機會。

為心智障礙者提供醫療、教養及福利照顧的社團法人台中市山海屯啟智協會，推出了木耳露及濾掛咖啡禮盒；社團法人台中市婦幼關懷成長協會，推出多種口味的手工水餃等，活動現場買氣滾滾。

「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」的計畫執行單位，用心製作優質產品，推出各式不同的常態性及節慶禮盒，希望民眾認同此計畫精神，一同支持購買。

中彰投分署長劉秀貞(右)為參加市集活動的單位加油打氣。記者宋健生/攝影
中彰投分署長劉秀貞(右)為參加市集活動的單位加油打氣。記者宋健生/攝影
「多元列車-幸福啟程市集」業者分別推出特色美食、農特產品及手作商品。記者宋健生/攝影
「多元列車-幸福啟程市集」業者分別推出特色美食、農特產品及手作商品。記者宋健生/攝影

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