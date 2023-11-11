台中十大伴手禮「百大好禮市集」登場 搶攻雙11商機

台中市工商發展投資策進會歡慶雙11，今(11)日於文心森林公園舉辦「2024第15屆台中市十大伴手禮」百大店家記者會暨特色市集，推廣本屆經專家評審嚴密遴選出的「好禮標章」百大優質伴手禮，88家參賽店家熱情響應設攤展售，吸引消費者粉絲前來朝聖採買。

工策會表示，工策會今年把握雙11購物節與台 中購物節的熱潮，今日包含食品組、文創商品及歷屆首獎店家共88家業者響應市集活動。

店家熱烈號召粉絲前來消費，更有許多首次參賽店家累積強大的網路聲量來勢洶洶，在現場發起網路投票送贈品或買一送一活動，人潮絡繹不絕，許多攤位更是早早就被掃購一空，也增加此次選拔的競爭與可看度。

「業者今天就是來賺錢拚經濟！消費者也來買好康撿便宜！」工策會總幹事黃于珊說，為感謝業者熱情參與台中市十大伴手禮選拔，工策會自去年起，首度於票選活動期間加開一日快閃市集，邀請參賽店家到文心森林公園展售。

一方面是為了12月9日、10日即將於市民廣場舉辦的「現場票選展售」暖身預備，另一方面也是鼓勵參賽店家，希望幫助業者將「入圍百大好禮」的榮耀轉換為實質的銷售額，去年首度辦理快閃市集皆獲得業者好評。

黃于珊補充，台中市十大伴手禮網路票選已於10日展開，本屆活動競爭激烈，參賽店家及品項也更加多元，工策會也期待繼去年的「蛋黃酥戰國時代」後，今年台中伴手禮店家要用什麼品項引領全台伴手禮潮流、再創伴手禮下一波商機。

經發局副局長李逸安表示，來台中玩千萬別錯過，台中購物節即日起至12月26日，天天抽3,000、週週抽10萬、月月抽百萬、隔週抽百萬名車、壓軸再抽精品好宅，總獎項價值近2億5,000萬元。

今年加碼推出「區域消費/收據專屬抽」的合作店家，消費累計金額享5倍送，且每日抽獎從去年100組增至今年200組，將吸引更多人到台中消費，發揮良好行銷成效，呼籲還沒成為購物節特約商家的業者，趕緊加入特約行列。

工策會說明，台中市十大伴手禮網路票選活動自11月10日起至12月1日止，民眾下載並註冊登入台中通暨購物節APP，點擊購物節活動首頁輪播的台中市十大伴手禮網路票選橫幅，即可進入投票頁面，活動期間每人僅得投票一次，最少投5票，最多投10票。

投票完成並填寫抽獎資訊，即有機會抽中十大伴手禮禮盒(15名)，還可以到台中市十大伴手禮FB粉絲專頁留言抽超商百元禮券(20名)。

工策會補充，12月9、10日為市民廣場現場票選展售活動， 10日頒獎典禮將由市長盧秀燕親自頒發「2024第15屆台中市十大伴手禮」首獎、金口碑獎、特賞好禮獎、評審團大獎逾30個獎項，希望民眾買得開心，業者也積極參與、正向競爭。

今日的活動，包括產業故事館發展協會理事長吳佩娜、飛雁創業協會理事長田文進、好禮協會副理長王曉薇、糕餅公會召集人紀旭東，以及梧棲區農會、三厝社區發展協會、各級民意代表都到場。 工策會總幹事黃于珊說，業者今天來賺錢拚經濟，消費者也來買好康撿便宜。記者宋健生/攝影 經發局副局長李逸安表示，來台中玩千萬別錯過台中購物節。記者宋健生/攝影 「台中市十大伴手禮」百大店家記者會暨特色市集，於文心森林公園登場。記者宋健生/攝影

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