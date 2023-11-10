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藝人都來看了！北市新豪宅「台北之星」內部曝光 1戶要價4億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北之星。圖／業者提供
台北之星。圖／業者提供

北市新豪宅「Diamond Towers台北之星」今（10）日正式公開亮相，該案前身為正義國宅，經過26年整合成功，華麗轉身成東區新地標。業者透露，該案目前銷售狀況良好，不少藝人、企業家等已經積極詢問。

「台北之星」位在忠孝東路三段，鄰近忠孝復興站，是超級黃金地段，基地面積1525坪，共分A、B、C三棟，地上30、31層，地下7層的SC大樓，C棟由原住戶分回，包括國產署、財政部，其餘A、B兩棟共98戶，規劃一層兩戶，分別為150、300坪，其中1到4樓為新光三越，5樓為公社會所，包括健身房、游泳池、交誼廳、閱讀室等應有盡有，公設比約31％，住宅開價約230～290萬元，以150坪來看，平均總價約4億元。

特別的是，該案採用全台首用的超白三銀玻璃Triple Low-E，透光度良好，且具有隔熱抗寒特性，並搭配鑽石切面語彙的景觀角窗，創造出台北市中心稀有的四向極景。

「台北之星」是近年北市少數的新豪宅，由龍麟建設擔任都更實施者，前後整合花費約26年，後續與三圓建設合作興建，由於地段位置精華，又是少見的蛋黃區大基地，加上規劃大坪數，頂樓也傳出有機會挑戰每坪300萬元的彭淮南防線。

海悅國際（2348）總經理王俊傑表示，近一年來已經陸續有成交，不過實價登錄尚未揭露，目前平均一週來客數約7組，很多賞屋客都是實際看過百貨公司、住宅，發現車輛管制良好，且對於公社規劃的尺度給予高度讚美，甚至有一位住在信義計畫區豪宅的金控夫人日前看屋後，還後悔「太早買了」。

談到近期房市概況，王俊傑認為，這一波升息已經到了末端，目前市場已經漸漸趨於穩定，房地產與其他投資工具相比，仍是相對保值抗跌，現在的市場氛圍已經沒有投資客，都是剛性需求的置產族，房市是愈來愈健康發展。

台北之星。圖／業者提供
台北之星。圖／業者提供
台北之星樣品屋。圖／業者提供
台北之星樣品屋。圖／業者提供
台北之星樣品屋。圖／業者提供
台北之星樣品屋。圖／業者提供
台北之星5樓公社會所。圖／業者提供
台北之星5樓公社會所。圖／業者提供
台北之星大門。記者朱曼寧／攝影
台北之星大門。記者朱曼寧／攝影

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