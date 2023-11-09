規格最高台日經貿交流活動 「2023日本臺灣形象展」展出 DX、GX 技術

台日經貿交流活動有史以來規格最高、台灣形象系列展本年度壓軸大戲「2023日本臺灣形象展」在經濟部長王美花及外貿協會董事長黃志芳領銜下，率領國際貿易署及外貿協會辦理團隊於今（9）日首度登陸日本。這一次日本台灣形象展展覽主軸DX(數位轉型，Digital Transformation)及GX(綠色轉型，Green Transformation)的技術。

黃志芳開場儀式中化身棒球選手，揮棒打出勝利全壘打儀式帶動下，將開幕典禮帶向高潮；棒球是台、日兩國人民的愛好，棒球也代表永不放棄的精神，要把台灣的美好跟大家分享，引用日本知名漫畫海賊王的主角魯夫說的一句話，「每個人都有夢想，去實現吧」。

開幕典禮冠蓋雲集，特別邀請日華議員懇談會谷屋圭司會長、日本臺灣交流協會谷崎泰明理事長、日本貿易振興機構(JETRO)高島大浩理事、眾議員金子恭之、早稻田夕季等，台灣方面有台北駐日經濟文化代表處謝長廷大使、國際貿易署江文若署長、國立故宮博物院黃永泰副院長、中華文化總會喻小敏副秘書長、SEMI國際半導體產業協會曹世綸總裁等，及台日政商及企業貴賓近250人出席盛會。

東京都知事小池百合子因公務未能出席，但特別發出賀文，顯示對於本展的關心及高度重視，並表示將擇日蒞臨展場參觀。賀詞內容歡迎台灣這次來台灣展出各種高科技，明年的4、5月日本也將展出全亞洲最大的2024年「永續高科技城市東京展」，也希望這次參展的企業們，也能來參加2024年「永續高科技城市東京展」。

黃志芳表示，日本台灣交流協會在去年做了一項臺灣民意調查，發現臺灣人最喜愛的外國第一名是日本，同時台北駐日經濟文化代表處做的日本國民對臺灣的看法調查，親近感則高達75.9%，這樣互有好感的鄰國，難得且珍貴。

黃志芳分析，因為有共同的自由民主價值和對傳統文化的重視，多年來面對天災地變及疫情的挑戰時，像一家人般相互扶持共度難關。在經貿上，臺日也是最密切的合作夥伴。日本企業的專注、嚴謹精神一向是台灣學習的對象，近年來台灣在半導體和資通訊科技的進步，也讓台日兩國在未來人工智慧的時代成為最好的夥伴，台積電、力積電先後在日本設廠，將為兩國產業合作開啟新的里程碑。

近年來好萊塢災難電影的情節不斷出現在我們日常生活中，人類的生存正面臨前所未有的威脅。因此世界各國也都積極地在尋求解決方案，臺灣宣布了2050淨零碳排的國家目標，日本政府也規畫了「Society 5.0」、「2050日本綠色成長戰略」等政策來應對。這一次日本臺灣形象展展覽主軸就是應對這個挑戰，展現臺灣企業如何透過DX(數位轉型，Digital Transformation)及GX(綠色轉型，Green Transformation)的技術，來帶給世界一個智慧永續的生活願景。

本展以智慧永續生活為主軸，規劃智慧生活、智慧交通、智慧零售、智慧醫療等展區，帶來160家優質的臺灣企業的產品，並首次以一日生活的情境方式展出，除了優質的產業硬實力，也帶來全球知名的國立故宮博物院的虛擬故宮展演，另外由中華文化總會策畫的臺灣廟埕文化，呈現臺灣民眾一日的數位生活日常，蘭花館則展示臺灣特有蘭花種，將帶參觀者回到與恐龍同時存在的白堊紀時代，讓參觀者可以共同體驗臺灣文化及花藝之美。 開幕儀式上充滿濃濃的熱血棒球風，映入眼簾的是別具心裁的棒球舞台設計，配合黃志芳董事長揮棒出勝利全壘打儀式帶動下，將開幕典禮帶向高潮。黃淑惠攝影 台日經貿交流活動有史以來規格最高、臺灣形象系列展本年度壓軸大戲「2023日本臺灣形象展」今天開展。黃淑惠攝影 王美花表示，臺日在半導體產業互補合作的基礎上，進階發展5G、AIoT創新應用、汽車電子等關聯產業，共同發展數位轉型合作商機，打造具備安全可信賴的供應鏈體系。黃淑惠攝影 台日經貿交流活動有史以來規格最高、台灣形象系列展本年度壓軸大戲「2023日本臺灣形象展」在經濟部長王美花在現場與參與貴賓寒暄。黃淑惠攝影

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