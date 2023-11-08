一坪漲16萬！北市這總價帶漲最凶 專家：還會漲

永慶房屋盤點台北市「3000萬元以下」、「3000萬-7000萬元」和「7000萬-1億元」三個總價帶，近10年來房價變化，總價帶越低的房屋，單價漲愈凶，而且坪數減少愈劇烈。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，雖然「3000萬元以下」總價帶房屋的平均單價於近10年間漲幅最高，但在三種總價帶區間中，其房屋平均單價仍屬相對低者，若趨勢不變，未來仍有可能進一步出現單價高漲、坪數續縮的狀況。

根據永慶統計，近10年來，台北三種總價帶房屋的平均總價都沒有明顯上漲，顯示民眾購屋能力沒有增加。

其中「7000萬-1億元」，平均總價10年間僅上漲2.9%。「3000萬-7000萬元」和「3000萬元以下」區間帶的房屋平均總價反而還下跌，分別下跌0.7%和5.3%。

但觀察單價，總價帶越低的房屋，平均單價漲越凶。

其中，「3000萬元以下」總價區間的房屋平均單價，近10年間每坪增加16.2萬元，飆漲28%。

「3000萬-7000萬元」區間的房屋平均單價，10年間每坪增加8.4萬元、漲幅為11%。

「7000萬-10000萬元」區間的房屋平均單價，則增加3.7萬元、漲幅約3%。

此外，總價帶越低的房屋，坪數縮水的現象也更為明顯。「3000萬元以下」的房屋平均坪數，在近10年間減少了9.9坪，減幅高達28%。

「3000萬-7000萬元」總價區間的房屋則減少6.7坪，減幅10%；至於「7000萬-1億元」區間的平均坪數甚至沒有減少，反而增加1.1坪，增幅1.1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，總價3000萬元以下的房屋，是台北市房市交易的主力價格帶，因此「3000萬元以下」總價帶的房市交易相對熱絡，購屋需求穩定，帶動房價明顯上漲；再加上過往單價較低，使得漲幅相對較高。

此外，觀察「3000萬元以下」的平均總價在10年間不進反退，顯示建商在房價持續攀高的情況下，為維持絕大多數民眾能夠買得起的總價，不斷縮減房屋坪數，推出低總價的小宅產品因應之。

也因此台北市「3000萬元以下」總價帶的房屋，平均單價的漲幅和平均坪數的跌幅，都比其他兩個總價帶的數據來得更為劇烈。 資料來源／永慶房屋 資料來源／永慶房屋 資料來源／永慶房屋

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