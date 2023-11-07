永慶集團逆勢展店160家 前三季全台突破1650家店

永慶房產集團今（7）日發布，旗下五大房仲品牌，包括永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，今年前三季全台已經開出160家店，帶動集團全台服務據點突破1,650家店，全台店數市佔突破4成，穩居台灣最大房仲連鎖集團。

永慶房產集團今年前三季全台成交件數超過4.3萬件，較去年同期增加4%，前三季全台總成交金額達6,740億元，較去年同期增加近2成，其中，第3季總成交金額為2,982億元，較去年同期大增8成，對比全台買賣移轉棟數今年前三季較去年同期年減10.3%，顯見永慶房產集團不僅服務版圖穩健擴大，績效也異軍突起、優於市場。

永慶房產集團董事長孫慶餘指出，服務規模不斷攀升證明我們走在對的道路上，永慶不以追求利潤為目標，堅持與消費者站在一起，對於消費者權益保障、科技工具、系統創新等永續經營的投資預算沒有上限。

孫慶餘強調，沒有上市公司股價和ROI、EPS的包袱，決策力和執行力更加靈活，從當年網路泡沫之際，加碼投資〈永慶房仲網〉，當政策卡關，一個月就推出「永慶實價登錄3.0」率先政府、同業將成交行情揭露到門牌，都是以保障消費者利益為依歸的最佳實證。

孫慶餘說，一路走來，堅持「先誠實再成交」的服務承諾、致力打造一個公平交易的房產平台，也吸引眾多加盟店東長認同而選擇加入，也讓集團服務規模不斷成長，也讓更多消費者可以享受優質服務，這就是一個善的循環。

展望明年目標，永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋近年來持續推出真房價保證、短期交易地圖等誠實服務，透明與誠實的服務深獲消費者認同，因此，即使今年整體房市成交量量縮，但永慶房屋的績效依舊穩健成長。明年將持續擴大服務量能，預計在雙北直營區新展17店。

特別的是，永慶的跨品牌深度聯賣相當受矚目，永慶加盟四品牌過去一年累積單店平均聯賣業績達730萬元，助攻單店平均業績直逼2,100萬元，在不景氣中，依舊蟬聯業界最強創業和最佳發展平台。

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