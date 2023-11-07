搶攻毛小孩數百億商機 睿生與屏科大今簽約強化產學合作

睿生光電（6861）為持續推動研發創新，加強未來關鍵核心技術能量，今（7）日與國立屏東科技大學共同發表三年產學合作豐碩成果，並由睿生總經理李志聖與屏科大校長張金龍代表雙方續簽產學合作備忘錄，透過睿生的硬實力搭配屏東科大的軟實力，持續深化產學合作，擘劃產業轉型升級。

少子化掀起毛小孩商機興隆，根據農委會報告指出，2022年新增犬貓登記數約24萬隻，已超越全年新生兒僅約13萬人。同時，農委會更預估2040年，全台將有1,200萬隻毛小孩，相關產值達約新台幣500至600億元，顯示寵物商機無限。

睿生總經理李志聖表示：「睿生為全方位X光平板感測器解決方案之提供者，除將技術應用於一般醫療診斷外，更加拓展多元場域應用，跨足非人體醫療檢測場域，包含寵物市場、工業應用領域等。近年寵物市場蓬勃發展，睿生透過深耕X光醫療為基礎，攜手台灣頂尖屏科大獸醫學術專業，成功將創新技術落地於寵物醫療場域。過去睿生與屏科大已合作多年，今日雙方將更深化夥伴關係，除為台灣提供更完善、優質的寵物醫療解決方案外，更加速培育產學研專業人才。」

屏科大校長張金龍表示：「屏科大獸醫在教學、研究和專業服務方面，秉持著兼顧學理與實作結合之精神，因應國際競爭、社會和產業發展需求，培育動物醫學及其相關科學之人才。教師藉由與產業相互合作，將教學與產業緊密結合，學生經由在本校獸醫教學醫院實習，習得最新臨床技術和研究，畢業後成為產業界需求的優良獸醫師。本校獸醫團隊在過去三年已經和睿生光電進行寵物智慧醫療影像系統合作，現在又進一步共同合作開發獸醫智慧醫療平台，促進產學共創，致力開創寵物智慧醫療新時代。」

睿生與屏科大自2020年起開始啟動產學合作，今日共有四大亮點成果發表：第一，收集累積逾15,000筆Ｘ光影像，建立台灣最大「獸醫AI影像資料庫」；第二，透過分析拍攝X光參數與獸醫診斷疾病資訊，建構獸醫「動物病症拍攝參數的標準化」，大幅提升臨床運用與研究；第三，「開發獸醫用AI醫學影像分析模型」，透過心臟椎體指數比值(VHS)的AI模型，精準揪出寵物病灶；第四，國內首創教科書等級─「寵物X光標準擺位指引」，依獸醫師臨床拍攝需求，制訂常用擺位獲取標準醫療影像，以輔助獸醫師診斷。此四大卓越研發成果，將推進寵物與獸醫產業界共同福祉。

展望未來，睿生將深耕校園，結合屏科大頂尖學術研究，擴大產學合作計畫，包含升級建構「獸醫用AI醫學影像分析模型開發」，輔助獸醫朝向精準醫療趨勢，接軌智慧醫療，開發AI題目如輔助型AI、診斷型AI，包括大腿骨變形程度判斷、關節炎偵測等。另外，優化獸醫界社群平台─「Veticle獸醫影像雲平台」，運用科技打造產學研界溝通平台，致力完善獸醫臨床病例知識管理系統。睿生持續深化前瞻技術與創新產品，攜手結盟醫療合作夥伴，共創智慧精準醫療創新應用，致力守護人類及寵物健康福祉。

睿生總經理李志聖（左）與屏科大校長張金龍於7日簽訂研究計畫合約書合影。睿生／提供 睿生光電7日與國立屏東科技大學簽訂研究計畫合約書，睿生總經理李志聖（前排左五）、屏科大校長張金龍（前排左六）與貴賓、師長合影。睿生／提供

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