PNC成立30年 跨國專家齊聚沖繩探討疫後數位人文新趨勢

太平洋鄰里協會(Pacific Neighborhood Consortium, PNC)2023年年會暨聯合會議5日於日本琉球大學(University of The Ryukyus)圓滿落幕,主題為「巨變—全球人文、科學及商業的更新、革新與解決之道」(Sea Change: Renewal, Reform and Resolve in Global Arts, Sciences, and Business)。會期3天吸引逾百位來自臺灣、日本、美國、南韓、瑞士、澳洲、香港的專家學者齊聚,共探疫後數位人文新趨勢。

中研院院長廖俊智表示,PNC自1993年創立至今30年,長期致力於促進太平洋沿岸資訊共享,面對當前人工智慧、數位人文領域的創新鉅變,PNC更扮演推動知識交流的重要角色,期許不同領域的專家代表齊聚,共同建構人類應對下一階段數位挑戰的基礎建設。

大會主席暨中研院副院長黃進興在開幕典禮指出,會議主題「巨變」(Sea Change)不僅契合沖繩的海洋意象,也象徵此刻正是探討疫後創新改革的最佳時機。統籌本次大會的PNC執行長暨中研院數位文化中心召集人陳熙遠表示,隨著各國疫情陸續解封,今年學術論文、海報投稿踴躍,顯示線下學術能量已蓄勢待發。

此外,中研院還提到,本屆年會安排三場精彩的專題演講。第一天邀請鑽研中琉關係史逾30年的日本名櫻大學國際文化研究所教授赤嶺守(Mamoru Akamine),主講「琉球王國史料整合檢索系統之提案」(Concept Plan for an Integrated Search System of Ryukyu Kingdom Historical Information)。他指出,琉球王國的珍貴史料在關東大地震、二戰期間經歷重大毀損,目前散落在沖繩、日本本島、臺灣、南韓、中國、夏威夷等地。「琉球王國史料整合檢索系統」的推動不僅可實現跨國、跨資料庫整合檢索與數位資源共享,亦達到琉球王國歷史文化綜觀研究和傳承意義。

回應全球海洋保育議題,第二天由中研院生物多樣性研究中心榮譽退休研究員邵廣昭,帶來「潮汐正在改變:海洋保育的國際趨勢和臺灣的挑戰」(Tides for Changing: Global Trends in Marine Conservation & Challenges in Taiwan)專題演講。面對當前過漁(Overfishing)、氣候變遷、海洋酸化及汙染等問題,他提出推動再生能源,如離岸風力發電廠、先進監測系統及以自然為本的解決方案,包含擴大海洋保護區等,並分享臺灣海洋政策的最新進展和未來發展方向。

物件偵測(Object Detection)應用於車流偵測、智慧農業、運動、醫療等領域,已成為現代生活不可或缺的技術之一。

中研院資訊科學研究所特聘研究員暨所長廖弘源,則以「從YOLOv4到YOLOv7的發展過程」(From YOLOv4 to YOLOv7)為題發表壓軸的專題演講,揭露令物件偵測模型更輕、更快、更準確的秘訣。

他表示,AI即時物件偵測模型YOLOv4(You Only Look Once version 4)2020年推出後即在MSCOCO資料集物件偵測競賽擊敗Google,拿下世界第一。後續加入ELAN(Efficient Layer Aggregation Networks)、YOLOR(You Only Learn One Representation)並優化訓練策略,在2022年公開更輕巧、高效的YOLOv7,超越當時各大SOTA等級物件偵測模型,立於全球領先地位。

中研院表示,本次大會的學術論文與海報投稿較去年激增二至三倍,共安排19場研究論文發表,涵蓋「數位人文研究的元宇宙」(The Metaverse for Digital Humanities Research)、「現代世界的媒體消費趨勢」(Media Consumption Trend in the Modern World)、「數位人文與機器學習」(Digital Humanities and Machine Learning)、「氣候變遷與海洋和陸地的變化」(Climate Change and the Changing Seas and Land)等多元議題。學術海報競賽與展示區域亦發表近20件各國前沿研究成果。

此外,今年持續與美國電子文化地理圖誌協會(Electronic Cultural Atlas Initiative, ECAI)合作,舉辦六場工作坊,探討佛教、環境、策展等主題。

今年會場特別陳列中研院出版的66種、近150冊學術專書,並以「開放博物館」線上展覽、海報及短片等形式,呈現數位出版、數位人文研究計畫最新成果,突顯中研院在出版與數位研究領域的堅實實力。黃進興更於閉幕典禮代表致贈參展專書予琉球大學和名櫻大學,充分顯現台日主辦雙方合作情誼。

PNC 2023年會由日本琉球大學琉球亞細亞研究系、太平洋鄰里協會主辦,中研院、美國電子文化地理圖誌協會及行政院教育部協辦。明年年會將由韓國高麗大學接棒主辦,該校代表亞洲研究所所長李鎮漢(Jin-han Lee)表示,將傳承此知識盛會的共融理念,並再度揭示環太平洋區域饒富特色的多元文化魅力。

