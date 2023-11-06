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台灣港務公司明年預計招考200人 起薪最高5.4萬元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台灣港務公司甄試計畫今（6）日公告，預計明年招考正、備取共200名，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，起薪為月薪54,500元；員級高中職畢業即可報考，起薪為月薪38,150元。

台灣港務公司指出，為順應經濟情勢及海運市場變動，公司以深耕港口經營、開創多元事業、打造智慧港口及推動永續發展為主軸，推展各項業務。

為此，應業務需要招考航運管理、航運技術、貨櫃場站管理、法務、會計、政風、地產、資訊、職安衛、護理、環保、土木、建築、電機、機械、交通管理、交通技術及業務行政等類科，招考職缺地點包含基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口，歡迎各領域人才加入！

港務公司相信員工為公司最珍貴的資產，致力以「Flexibility彈性化的管理」、「Friendly友善職場環境」、「Family待同仁如家人」及「Future看得見的未來」4個F為軸心，建構永續幸福職場。多年來的持續耕耘，員工幸福有感，也讓港務公司自2021年起，連續3年獲得1111人力銀行「幸福企業金獎」殊榮，亦在亞洲人力資源權威刊物《HR Asia》榮獲「2023亞洲最佳企業雇主獎」。

本次招考預定於112年11~12月間公告甄試簡章，有意加入港務大家庭者，請把握機會，相關資訊請關注港務公司全球資訊網(www.twport.com.tw)或臉書粉絲專頁。

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