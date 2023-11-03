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台中工具機展群英匯聚 副市長黃國榮：邁向智慧綠能再創榮景

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
2023台中工具機展由台中副市長黃國榮(左4)、經濟日報社長劉永平(右4)等人主持開幕。記者宋健生/攝影
2023台中工具機展由台中副市長黃國榮(左4)、經濟日報社長劉永平(右4)等人主持開幕。記者宋健生/攝影

「2023台中工具機展」今(3)日於台中國際展覽館盛大登場，展期連續5天至11月7日，匯集產業上、中、下游300家廠商，現場超過700個攤位，展品聚焦智慧機械、數位轉型、永續綠能、低碳科技，展現中台灣智慧製造強勁量能。

台中副市長黃國榮致詞表示，我國工具機產業積極邁向智慧製造、綠色轉型，國際競爭力將持續提升，再創榮景。

黃國榮指出，台中市大肚山是台灣工具機產業的「黃金縱谷」，具完整產業鏈及強大研發實力，在全球供應鏈地位舉足輕重。雖然近年受國際情勢、通膨影響，但隨著業者朝向智慧製造、綠色轉型，提高工具機附加價值，將拓展產業新榮景。

經濟發展局說明，為拓展會展經濟，市府全力推動「台中國際會展中心」，其中東側展館工程進度超過九成，預計2014年完工、2025年正式營運。

另外，西側展館由市府提供土地，經濟部出資興建，綜合規劃報告已由經濟部報送行政院審查中，未來兩館完工可容納近4,500個攤位，帶動在地住宿、交通、餐飲等產業發展，鏈結國際龐大商機。

今天開幕活動，包括副市長黃國榮、經發局長張峯源、經濟日報社長劉永平、副總經理倪榮松、台灣機械公會理事長魏燦文、台灣切削刀具研發製造協會理事長李啟樂、中台灣工業協進會理事長林永裕、精密機械研究發展中心董事長莊大立、台灣工具機暨零組件公會秘書長陳忠平均到場共襄盛舉。

台灣機械產業去年出口值年增11.2%，產值來到1.45兆元，即便在面臨美中貿易戰、俄烏戰爭、通貨膨脹等因素導致世界經濟局勢下滑，台灣機械出口值及產值仍雙雙創下歷史新高。

台灣機械設備更是以更節能、更高速、低耗損的設備亮點與研發技術，在全球展現強大競爭力。

此次展覽吸引海內外大廠齊聚，包括楷榕、和和、富豪、臻賞、曜豐、建德、台灣赫可、台灣創浦、儀辰、逢吉、新虎將、景益、赫騏精密、樹德、力富得、昌勇、鉅偉、碩泰、七駿、立融、昱展、元駿、益銓、郁成、偉詳、千誠、樹德、世寶、藍諠。

以及利瑋、馬路、振鋒、業碩、聯盛、向揚、治盛、全鑫、竣貿、勇鼎、丞鑫、維豐、順茂、億檳、勤益科大、馬克特、雷應、裕誠及明淨等。

展出產品聚焦在智慧機械、數位轉型、永續綠能、低碳科技，展現智慧機械的研發和應用，也藉由中台灣智慧製造產業廊帶，串聯全球工具機產業生態鏈，完整體現工業4.0的協同運作。

台中工具機展匯集產業上、中、下游300家廠商，現場超過700個攤位。記者宋健生/攝影
台中工具機展匯集產業上、中、下游300家廠商，現場超過700個攤位。記者宋健生/攝影
台中副巿長黃國榮(左2)與參加開幕式的來賓代表，為參展廠商加油打氣。記者宋健生/攝影
台中副巿長黃國榮(左2)與參加開幕式的來賓代表，為參展廠商加油打氣。記者宋健生/攝影

工具機 智慧機械

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