黑金戰場白熱化！超商雙雄推風味升級 第4季咖啡續創新高

天氣轉涼，超商黑金戰場白熱化，雙雄全家（5903）和統一超咖啡各自出招，業績續創新高，今年第4季咖啡業績可望同步向上。

全家近期宣布，自有咖啡品牌Let’s Café經典咖啡再升級，改掉原有焦香味，提升果香風味，讓咖啡香氣可留在口中較久，具醇厚尾韻，今年銷售朝2億杯邁進。去年全家Let’s Café年營收逾60億元，今年上半年業績年增一成，銷售創下史上新高，法人預估，今年Let’s Café有望挑戰超過70億元。

國際咖啡組織（ICO）指出，超過五成民眾每日有咖啡飲用需求，且愈加追求咖啡本質與風味變化，已進入咖啡後鑑賞時代。全家Let’s Café去年銷售1.7億杯，透過單品咖啡、大規格、特濃厚、氣泡加味等策略，持續創造成長動能，今年上半年業績年增超過一成，銷售來到史上新高。

瞄準咖啡風味鑑賞趨勢，全家表示，因以往咖啡味道偏苦，今年讓Let’s Café經典咖啡升級，再次攜手咖啡大廠UCC，針對巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉不同產地的咖啡豆，將不同豆種分開烘焙，再透過混豆研磨、咖啡機參數調校等，提升咖啡果香風味及醇厚尾韻，並由咖啡雙冠軍楊衣姍、林紹興專業職人杯測把關，今年Let’s Café朝銷售2億杯目標邁進。

全家Let's Cafe今年推出17年，一年創造營收逾60億元，每年業績以增加二成速度成長，今年上半年已成長超過一成，今年Let's Cafe有機會挑戰超過70億元營收。

7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年拓點突破6,000家新里程碑。「CITY PRIMA精品咖啡」自本月全新登場「花香耶加雪菲」，獨家研發結合日曬加水洗雙處理法，突顯優雅花香風味，整體口感醇厚圓潤，更貼近消費者喜好。今（1）日起將陸續推出門市推廣活動，預計藉由新品上市帶動相關業績成長4成以上。

統計將近4年以來，「CITY PRIMA精品咖啡」銷售杯數年年翻倍成長，截至目前已創造超過5千萬人次體驗。 全家Let’s Café經典咖啡升級分群烘豆工法，果香、醇厚尾韻再提升。全家／提供

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