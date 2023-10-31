雄獅ITF首創「雙主場」推國免萬元、春節折5千、挪威奮進號送三大好禮

ITF台北國際旅展將於11月3日至6日在南港展覽館1館登場，雄獅旅遊今年首度以「雙主場」形式參展，分為主場館（展攤編號：J1309）以及雄獅郵輪館（攤位編號：E001），除了有出國萬元有找、指定行程最高折5千以及一口價優惠外；郵輪館主打天天送「挪威奮進號」免費之旅，雄獅App會員另可免費參加拉霸機活動，預計將送出逾2萬組超值好禮，總價值超過350萬元。

雄獅主場館於旅展期間也將舉辦多場舞台活動，現場參加有獎徵答就送旅遊好物，消費滿額還可參加巨型扭蛋抽獎，提供萬元旅遊行程、萬元飯店住宿券、GoPro運動攝影機、萬國通路行李箱等超過百項好禮。

出境旅遊市場回溫，第3季出團人次較年初成長逾2倍，熱門旅遊國家以日本為最大宗，歐洲及東南亞同樣有不錯表現，其中越南熱門度甚至超越疫情前水準。而雄獅旅遊線上旅展自本月起開跑後，整體業績較9月同期成長逾3成，甚至較去年線上旅展業績大幅成長3倍以上，顯示國人對於出遊興致有明顯增加，預估今年線上加線下旅展整體業績可挑戰翻倍成長。

為提供民眾更多元的旅遊選擇，雄獅旅遊今年首度以「雙主場」形式參加ITF台北國際旅展，主場館主打出國萬元有找，首爾滑雪跟團4日8,888元起，香港3日自由行週末出發未稅價8,888元起，針對國人喜愛的日本，也有雄獅包列東北EMOTION夢幻餐廳列車，以及搭乘包機直飛山形，欣賞冬季限定樹冰美景，今年還首度推出印度跨年行程，帶領旅客在泰姬瑪哈陵迎接2024第一道曙光。

看好郵輪旅遊復甦強勁，雄獅旅遊今年特別規劃雄獅郵輪館，舞台活動將天天送出免費「挪威郵輪奮進號」之旅，商品同樣祭出破盤優惠，最新來台「挪威郵輪奮進號」展場最低價每人11,940元起，報名指定行程再送日本岸上觀光、郵輪船上購物金、船上星巴克免費飲品等三重好禮；歌詩達莎倫娜號、MSC榮耀號ITF現場下單現折1,000元；透過雄獅App下單更優惠，最高折3,000元。雄獅App會員現場還可免費參加拉霸機活動，除可獲得最高5,000元郵輪商品折扣金外，有機會抽中挪威郵輪奮進號日本行程。此外，雄獅今年也與蝦皮購物合作，現場將贈送限量蝦皮購物優惠券，11月11日於蝦皮購物下單總額滿萬元，再抽挪威郵輪奮進號那霸4日雙人旅遊兌換券。

雄獅旅遊針對農曆春節假期加碼推短線最高折3千、長線最高折5千活動。短線推薦「賀歲冬季北海道破冰船5日」一次看到北海道道東地區三大祭典，還能體驗特殊的破冰船之旅，每人加碼送日本蘋果、LION隨身包、LION行李束箱帶三大好禮；「賀歲首爾五星諾富特愛寶滑雪5日」保證入住五星諾富特首爾大使酒店及Alpensia滑雪渡假村，安排中文滑雪教練，除夕或初一更升等韓牛晚餐；「賀歲旗艦夏豔五星泰國無購物5日」全程入住國際五星飯店，每人送在地伴手禮及開運紅包乙份；「賀歲旗艦檳城蘭卡威5日」團圓餐特別安排東南亞傳統「撈魚生」。

長線推薦「賀歲旗艦全覽義大利雙火車四晚五星10日」升等佛羅倫斯老城五星飯店及威尼斯本島飯店，加送每人一份嘉年華面具共襄盛舉；「賀歲經典摩洛哥11日」走訪馬拉喀什、費斯、米克尼斯、拉巴特四大皇城，特別安排2晚沙漠土堡旅館；「賀歲經典南加州雙樂園10日」安排迪士尼周邊飯店2晚及升級環球影城快速通關門票，可體驗世界最高摩天輪欣賞賭城夜景；「賀歲旗艦五星東澳全覽9日」全程保證入住五星飯店，搭乘直升機飛越黃金海岸線，還可以跟可愛的無尾熊及袋鼠近距離接觸。喜歡海島度假者，雄獅獨家2月9日出發，「新加坡航空 X Club Med卡尼島7日」第2人折5萬，再送環亞貴賓室。 ITF台北國際旅展將於11月3日至6日在南港展覽館1館登場，雄獅旅遊今年首度以「雙主場」形式參展，分為主場館（展攤編號：J1309）以及雄獅郵輪館（攤位編號：E001）。黃淑惠攝 雄獅旅遊於ITF推出香港自由行萬元有找。（圖／雄獅旅遊） 雄獅旅展下殺首爾滑雪4日8,888元起。（圖／昆池岩度假村提供） 雄獅旅展推出國萬元有找、指定行程最高折5千以及一口價優惠。黃淑惠攝

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