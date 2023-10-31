爭取新青安、首購這樣做 10月交易年增近三成

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2023年10月六都和新竹縣市交易量變化，交易量較上月微增5%，以桃園8%，高雄7%，增幅較大；較去年同期相比，桃園市、台中市和新北市年增逾三成以上，平均交易量年增29%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，年底是結婚旺季，也是傳統購屋潮，受惠新青安優貸方案8月實施，年輕賞屋族比例大增，為了即時爭取貸款優惠，不少首購族「棄預售、就中古」，以便「現在住、立即貸」，尤其是低總價的兩房物件最受青睞。

國立中央大學台灣經濟發展研究中心消費者信心指數調查中，「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為106.36 點，與上月的調查結果105.7相比上升0.66 點。

張旭嵐分析，近年房市政策目標為抑制投資買盤，鼓勵自住買氣，在平均地權修法和囤房稅2.0雙重效應下，置產族收手，自住仍為主力。年底雖有大選干擾，但剛需盤堅，預售買氣轉向成屋，不過整體交易量增，但市場價格變化不大，第4季仍屬「價溫量穩」的局勢。

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