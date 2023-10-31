華航火力全開全線再增班 優惠再加碼2023 ITF線上旅展送好禮

華航（2610）2023 ITF線上旅展領先業界、已搶先於10/6起開跑，開賣以來買氣不減，在旅客持續敲碗、殷切期待下，華航火力全開，全線再增班、優惠再加碼，線上旅展同步推出多項獨家優惠好禮，實體旅展天天抽區域航線不限航點免費機票，另外還有現場驚喜折扣優惠，心動了嗎？11/3~11/6快到華航2023 ITF展館，發掘更多好康。

融合科技智慧 裸視3D科技 華航飛機就在您眼前起降

2023年華航ITF展館以「飛機啟航 漫遊旅程」為設計概念，結合地面機場跑道設計，營造起飛前航機滑行意象，展館上方打造轉角螢幕搭配全球最新裸視 3D科技技術，絕對是展場最吸睛、最具話題之設計。若未能親臨旅展現場，華航線上旅展（10/13-11/15）亦結合AR擴增實境技術，只要您至活動網頁、用手機掃航點圖，不只能解密機票優惠價，公開分享到個人FB塗鴉牆、登錄抽獎，即有機會把CENTURION百夫長迷你登機旅行箱帶回家。

全航線85折起 出國跨年、寒假出遊、春季賞櫻 讓您一次買齊

華航展現十足誠意，全航線、全艙等推出超值優惠，您是否已開始計畫您與好友、家人的下一趟旅程？想到國外跨年倒數？香港4,088元起(未稅)、新加坡/清邁5,820元起(未稅)；想與閨密一起到峇厘島放空、做SPA？最低只要9,700元起(未稅)；或是計畫寒假期間來趟親子小旅行？沖繩只要5,820元起(未稅)；還有還有，新開航並即將增班的日本熊本航線6,800元起(未稅)，詢問度最高的峴港5,950元起(未稅)、檳城7,482元起(未稅)，兩岸航線福州6,000元起(未稅)、廈門7,000元起(未稅)，在歐洲六大航點全面直飛不中停，全面八七折起，購票後至華航ITF活動網頁登錄還可再抽豐富好禮，規劃下一趟旅程就趁現在。

全球航點持續增班 滿足旅客想飛的心

航空客運穩步回升，華航將再增加全線班次密度，東北亞更是增班重點，每週約180航班提供服務，當中東京航線增至每週45班，提供旅客更豐富的航班選擇。

日/韓航線：桃園飛往東京成田的航班，已增班至每週24班，搭配松山飛往東京羽田每週14班、高雄－成田每週7班，等於每天至少六班往返東京航班，提供旅客靈活航班時間組合。新開航的熊本航線，自12/3起增至每週四班，旅客可搭配福岡航線進出，暢遊九州最便利。親子旅遊最夯的琉球(沖繩)，華航也將擴大部署，明年1月起恢復高雄－琉球航線每週3班服務，桃園－琉球航班也將增為每週11班，即每日有兩班台灣往返琉球航班。華航獨飛的高松航線，自 2024年1月2日起，增班至每週5班往返服務。南韓方面，南韓釜山航線自12月13日起，增飛下午出發航班、每週兩班，明年1月起再增至每日二班飛航，加上桃園/高雄－首爾仁川、松山/高雄－首爾金浦，總計每週多達40班由台灣飛往南韓。

東南亞/ 高出航線：10月29日起每週提供十班桃園往返雅加達，清邁航線自12月11日起增為每週5班；另著眼南部民眾旅運需求，高雄-香港於10月29日起，增加至每週14班，12月9日起恢復高雄－新加坡每週三班服務。

兩岸航線：明(2024)年1月3日起，新增松山-武漢航線，每週二班服務，屆時共計飛航大陸八航點、每週達62班。

長程航線：迎接歐美、紐澳年底旅遊旺季，12月12日至明年1月28日飛往雪梨航班將增班至每週10至11班；北美方面，華航持續增班、加密航網，每週近40班往返北美，至明(2024)年1月25日前，舊金山航線增班至每週八至九班，是您商務差旅，自由行、探親、留學最佳選擇。

華夏會員看過來！多項專屬獨家優惠等您來拿

您欣賞過華航最新品牌影片了嗎？於華航ITF線上旅展期間（10/13-11/15），欣賞華航最新品牌影片「這一刻 讓旅行更深刻」，並公開分享至個人FB塗鴉牆，寫下「#這一刻讓旅行更深刻 #中華航空ITF」，加入華夏會員即有機會成為iPhone 15 128G的幸運得主。

此外，華航為回饋廣大全球華夏會員，於ITF線上旅展期間購買台灣出發任一航點機票，免抽獎即可送華航獨家Uber機場行程八折、中華電信多國漫遊序號、摩斯漢堡經典米漢堡優惠券，數量有限、先搶先贏。線上旅展期間，購票後至活動頁登錄就有機會抽台北-熊本來回機票、獨家Uber機場接送千元優惠券、中華電信日/韓免費漫遊、諾富特飯店住宿券等豐富好禮。

實體旅展期間(11/3-11/6)，華航ITF展館除另有驚喜折扣優惠外，凡現場購票者還可參加扭蛋活動，最高獎項為區域線不限航點免費機票，11/3~11/6快到華航2023 ITF展館，發掘更多好康。 華航火力全開，全線再增班、優惠再加碼，線上旅展同步推出多項獨家優惠好禮，實體旅展天天抽區域航線不限航點免費機票。華航提供

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