聯茂董事會拍板加碼泰國廠 第一期投資增至22.91億元
銅箔基板大廠聯茂（6213）今（31）日公告董事會決議泰國廠增加投資金額案，因營運設施需求增加，經112/10/31董事會決議通過增加第一期投資總額至新台幣22.91億元，註冊資本金相應增加至新台幣5.85億元。
聯茂原先規劃第一期投資總額新台幣15.36億元，註冊資本金新台幣3.84億元。今日公告加碼泰國投資布局。
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