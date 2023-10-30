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美廉社紅金業績拚增3成 年銷50萬瓶葡萄酒成巷口酒窖

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美廉社葡萄酒季「品生活，享微醺」將登場，精選44款進口葡萄酒促銷。圖/三商家購提供
美廉社葡萄酒季「品生活，享微醺」將登場，精選44款進口葡萄酒促銷。圖/三商家購提供

三商家購（2945）旗下美廉社主打CP值爆表「巷口酒窖」，今年度最後一檔葡萄酒季「品生活，享微醺」將登場。美廉社表示，獨家進口葡萄酒一直都是熱銷商品，產地多為西班牙及法國，打造鄰居們的巷口酒窖，以親民的價格199元起，平均銷售客單價約234元，今年還引進16支新酒款，而光是獨家進口葡萄酒類，年度銷售就突破50萬瓶，超過億元商機，今年業績目標成長三成，為超市戰場掀紅金潮。

美廉社葡萄酒季「品生活，享微醺」於11月2日至12月26日登場，邀請知名侍酒師李亞男及GAMA老師，私房品飲推薦獨家進口葡萄酒款，並以親民的價格亮相，每支價格區間落在245元-379元，性價比相當高。美廉社表示，歲末年終歡聚節日時刻，少不了美食配美酒，這次優惠活動推人氣葡萄酒款任2瓶9折，指定紅酒任3瓶只要799元，凡購買葡萄酒滿800元，再送葡萄酒2瓶299元優惠券乙張，往年葡萄酒季活動優惠力度大，銷售業績連年上升。

美廉社表示，今年精選44支葡萄酒促銷，並邀請知名侍酒師李亞男與GAMA老師為粉絲們搶先品飲，分別針對甜度、酸度、單寧指數評分，還為各類紅酒規劃適合搭配的食材，讓消費者更易入手。達人Kim李亞男老師首推「西班牙多羅DO聖典園靛菊紅葡萄酒 （750ml/ 379元）」，呈現濃郁的深寶石色，果香四溢，酸度一顆星，適合搭配BBQ、番茄等甜味醬汁料理的餐佐酒；GAMA老師則推「法國卡巴戴斯AOP班卡利酒莊紅葡萄酒 （750ml/369元）」，典型地中海品種混釀款，帶有櫻桃和少許胡椒風味，甜度一顆星，酸度兩顆星，單寧指數三顆星，豐富的口感，適合搭配禽類飲用。

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