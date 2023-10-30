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都更夯！平均基地面積破千坪 房價頻破天花板

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中山區都更重建大樓案愈來愈多、「市中心、大基地」雙優勢成北市豪宅買家新焦點。示意圖／鄉林不動產提供
中山區都更重建大樓案愈來愈多、「市中心、大基地」雙優勢成北市豪宅買家新焦點。示意圖／鄉林不動產提供

內政部統計資料顯示，都更核定案平均基地面積近年快速擴增，最近三年核定件數204件，占近十年都更案的33%，每案平均面積也達1149坪，創歷年新高。

鄉林不動產研究室指出，都更案基地要破千坪規模，困難度相當高，大多要需花10幾年的長久時間與整合程序，由於台北市中心的素地稀缺與地價高漲，導致開發商紛紛投入都更及危老重建案的行列。

統計2013至2022年，近10年全國都更核定案達601案，在2017-2020年間，每案平均核准面積，尚在千坪以內，但2021年核定基地平均面積增為1,013坪；去年更提高到1,400坪以上，為都更統計以來單一案平均基地最高點。

若以近3年來看，核定都更案有204件，佔近十年都更案的33.4%，每案平均面積達1149坪。

鄉林不動產研究室指出，內政部與各縣市政府先後成立住宅及都市更新中心，就是為提高都更作業效率，並協助危老建築重建，但都更案往往涉及數十戶甚至百戶的產權整合，很不容易，愈是核心地段取得愈困難，花費10年以上，甚至20年作業時間都是很見。

依據市調及實價登錄資料，目前北市銷售中具千坪規模之知名指標都更住宅建案，集中於中山、大安、松山、大同以及南港的菁華核心區位，包括國賓皇琚、台北之心、鑄慕、中工碧硯閣、世界明珠、首岳等七案，挾著地段的稀有與優越性，房價創當地新天花板。

尤其是中山區的國賓皇琚及大安區的鑄慕，每坪成交單價已突破200萬元大關，台北之星Diamond Towers單坪開價更來到250~300萬元，引起市場高度關注。

另外房仲業者統計今年前三季台北前十名預售與成屋豪宅，有五個建案是都更危老改建的個案，佔了一半，顯見燙金地段都更宅華麗轉身、往往成為區域地標，像是國泰建設都更改建的「敦南霖園」，去年11月出現實價登錄每坪均價達285萬元的紀錄，改寫最貴都更豪宅的新紀錄。

鄉林集團董事長、商總主席賴正鎰表示，在比價和追價效應下，預定Q4進場的鄉林吉林路都更案，挾台北市核心區段與近1100坪基地規模優勢，最近也成為豪宅市場討論的新焦點，尤其是高資產族持續關注整地與開案進度。

他表示，台北市核心區土地稀缺，房價只會往上走，而都更案受限於原基地，多數都是幾百坪規模，因此在核心商圈第一環的中山區，鄉林花心力去整出一塊超過千坪的都更基地，而且是取得地主100％的同意，這可以說是對鄉林這個品牌的最高信任和認同。

都更

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