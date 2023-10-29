煤鐵價高掛 撐住鋼價
國際煤鐵價格高掛，焦煤行情三個月跳高52%、近一個月漲17%，每公噸在353美元高點游移；鐵礦價格每公噸120美元、單周上揚7%以上。法人分析，煤鐵價格高掛，鋼價獲得強力支撐，欲小不易。
中鋼專家說，鐵礦與焦煤是中鋼最直接原料，高爐生產1公噸鋼鐵，大約需要1.6公噸鐵礦、0.7公噸焦煤，煤鐵原料價格處於高點，煉鋼成本降不下來，「鋼價怎麼跌得下來」？尤其市場需求朝正向發展，鋼市有機會早日走出困局。
中鋼專家指出，世界鋼鐵協會（worldsteel）發布最新全球鋼市預測，上修明年鋼鐵需求，強調各項利空出盡，不利因素開始消退，鋼鐵業谷底已過，明年榮景可期。
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