信義房屋二代接班 周耕宇任董事長

信義房屋昨日召開董事會，通過由信義房屋原副董周耕宇接任董事長，即日生效；周耕宇擁科技專長，曾於美國矽谷創業，返台後自信義房屋基層做起，十三年來著力人才培育、數位轉型，擔任業務主管、轉型長、副董事長資歷完整，未來將持續以創新思考，為傳統產業帶來新氣象。

現年四十一歲的周耕宇為信義企業集團創辦人周俊吉長子，十三歲出國留學，為英國劍橋大學物理系與資訊科學學士、卡內基美隆大學娛樂科技所碩士，二○○八年畢業後，更曾與同學們於美國矽谷創業。

自海外歸國後，二○一一年周耕宇加入信義房屋第一線歷練，自基層做起，二○一八年，他成立信義房屋數據應用發展部，協助信義房屋數位轉型，並陸續推出多個數位產品，例如AI（人工智慧）智能配案讓同仁與客戶提升買賣屋效率，上線後帶看量與斡旋量皆提升二倍以上。