打卡新熱點！台中軟體園區大里藝術廣場咬人鱷魚登陸

派對上的經典玩具「鱷魚牙醫」這次不咬人，即日起至12月3日將化身超巨大扭蛋機，登陸台中軟體園區大里藝術廣場，打造最新打卡熱點，以童趣模樣吸引親子客層；另外還能挑戰鱷魚扭蛋遊戲，有機會抽中IPhone 14 Pro、Switch等好禮。

中陽集團表示，小時候必玩的「鱷魚牙醫」玩具，絕對是七、八年級生共同回憶，玩家要小心拔牙，不然就會被鱷魚咬上一口。如今，鱷魚牙醫玩具被等比放大，製作成長5公尺、高4公尺的巨型扭蛋機，現身在大里藝術廣場，讓大家免費拍美照。

想玩鱷魚牙醫巨型扭蛋機，11月3日至12日只要於大里藝術廣場指定區域單筆消費滿500元，或持B2異想新樂園會員卡，即可兌換「鱷魚扭蛋兌換券」1張（消費滿500元，限量300張；每名會員限兌換1張，限量400張），就有機會在鱷魚的大嘴中轉出IPhone 14 Pro 512G、Dyson吹風機HD08、任天堂SwitchLED版、AirPods Pro 及Apple HomePod mini等驚喜好禮。

此外，28日在1樓廣場，有外國舞者裝扮成恐怖的萬聖節鬼怪表演、遊行，挑戰小朋友的膽量極限；29日在B2異想新樂園，則有快閃變裝活動，工作人員將扮演各種造型角色與大小朋友同樂打卡。

中陽集團旗下有大買家量販店、中陽建設、台中軟體園區Dali Art藝術廣場、異想新樂園等事業單位。 經典玩具「鱷魚牙醫」這次不咬人，化身超巨大扭蛋機登陸大里藝術廣場。記者宋健生/攝影

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