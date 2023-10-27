台中「誠品生活480」12月試營運 書店10月27日起提前服務

誠品（2926）在台中市七期市政路、全店8層樓達7,500坪，以「城市美術館」為概念的「誠品生活480」旗艦店，今（27）日宣布，即將於12月試營運；5F誠品書店及咖啡廳eslite café更於今起開放提前服務，邀請讀者體驗3大主題閱讀端景、以及親子閱讀空間等。

誠品生活480以大面積白外牆，呈現宛如美術館的極簡風格，一樓戶外廣場邀請台中花博策展人吳書原打造逾500坪綠帶映廊，提供民眾歇息片刻的休憩與展演空間。

該店匯聚生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等豐業種，誠品旗下生活精選「expo SELECT」也首次進駐台中，將於12月試營運；匯集台味及異國美食的B1「品食光」樓層則於11/8提前開張，將引進全台獨家特色美食。

五樓書店今天率先開放營運。以長達50公尺的十字動線串聯3大主題書區，有首家跨越理工人文思維的「科學與人文書區」、強調藝術與攝影的「美學藝境」藝術生活，和以歐美創業家為靈感打造的「車庫時光」商業趨勢主題。

因應鄰近中科園區及呼應台中科博館，誠品生活480書店著重知識科學類書籍，語言學習書尤其豐富；即日起至11/30期間推出里民專享9折優惠。

另外，五樓誠品書店首次推出「職人導覽服務」，分享誠品生活480書店空間設計、主題策展及特色商品等，12月起邀請民眾、師生、企業報名，導覽體驗3大主題書區、兒童館、文具館、Gift+禮物包裝專門店等特色空間。

書店也為專業商務人士規劃「儀式生活製造所」，推出歐美日數十家經典文具品牌，12月起將推出店中店工作坊，透過文具職人實演展示，推出「客製化自組精筆」及「個人風格筆記本」等手作課程。