福容嘉義加入IHG酒店集團 成為全台首間掛牌voco酒店

雲嘉地區最高、最顯著的地標，也被喻為「嘉義101」的福容大飯店嘉義店，於10月23日和跨國酒店集團-IHG共同舉辦簽約儀式，雙方正式結盟，未來將掛牌為「嘉義福容voco酒店」，預計最快在2024年上半年試營運，成為台灣第一間掛牌的voco酒店。

「嘉義福容voco酒店」位在嘉義市世賢路一段與竹圍路的交界。福容大飯店耗時六年規劃改造，地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，打造雲嘉地區第一高層的SRC鋼骨建築，更是福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。

飯店內部規劃，1樓是飯店大廳與商辦入口，雖然連通，但各自獨立，互不影響，同時也劃分了咖啡廳與一個獨立店面；2到4樓屬於餐飲空間，有自助餐廳與宴會廳；5樓和6樓，各自300坪無隔間的通透空間，將對外招商；7樓預計打造健身房、泳池、兒童育樂等休閒娛樂中心；中間層的8到15樓，屬商辦空間，擁有獨立三部電梯，不與飯店共用；16樓到31樓就是特色客房與各式主題套房；32樓規劃了中餐廳、包廂，並設置了空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山，入夜之後，嘉義美麗夜景一覽無遺；頂層的33樓，建置11間包廂，最大的兩個包廂，一次都能容納20人。

IHG洲際酒店集團是全球客房數量最多的跨國酒店企業，旗下19個酒店品牌，開業與籌備加起來有近八千間酒店，客房數逾百萬間，活躍會員數也超一億人。「voco酒店」為洲際酒店集團創立於2018年的高端酒店品牌，目前已覆蓋11個國家，預計在2025年擴及到25個國家，總開業及籌建酒店數將超過80家，客房數突破20,000間。

voco源於拉丁語，意為「邀請」和「一起來」，品牌呈現體貼周到、隨性有趣、充滿魅力的個性。體驗過的客人們比喻「voco」聽起來有趣而時尚，沒有距離感。這種獨特、潮趣的態度，加上始終如一的高品質，構成了voco品牌的核心價值。

2023年對「福容大飯店」來說，也開啟了新篇章，除了原有的「福容大飯店」區分為城市型與度假型的星級飯店之外，旗下全新的輕旅品牌「福容徠旅」，四家分店「福容徠旅林口」、「福容徠旅水里」、「福容徠旅高雄」、「福容徠旅墾丁」，也陸續在暑假亮相。

25年前第一家「福容大飯店」在中壢開幕，至今包含旗下連鎖品牌『福容徠旅」、以及「嘉義福容voco酒店」，總數已達18間，遍及北、中、南、東，各具特色，已是目前全台最大的連鎖飯店。

「福容大飯店」秉持「福心笑容，台灣人情」的品牌精神，從2016年開始連續五年，得到英國非營利組織「世界品牌論壇」所推出表彰世界最佳品牌的「世界品牌獎」的肯定，是台灣唯一連續五年獲選的飯店品牌。福容目前持續在全台各地建置新飯店，包括台北圓山、南投埔里、台東三仙台、屏東東港、以及澎湖馬公等，打造台灣最完整的環島旅宿網絡。 福容大飯店總經理楊正弘宣布福容嘉義加入IHG酒店集團。黃淑惠/攝影 看好疫後觀光發展福容大飯店再添生力軍，福容嘉義加入IHG酒店集團 成為全台首間掛牌 voco酒店。黃淑惠/攝影 雲嘉地區最高、最顯著的地標，也被喻為「嘉義101」的福容大飯店嘉義店，於10月23日和跨國酒店集團-IHG共同舉辦簽約儀式，雙方正式結盟。黃淑惠/攝影 福容大飯店嘉義店於10月23日和跨國酒店集團-IHG共同舉辦簽約儀式，雙方正式結盟。黃淑惠/攝影

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