快訊

金鐘58／名單不斷更新！「人選之人」林君陽奪迷你劇集導演獎

血汗職場引爆醫事人員怒火 衛福部長急開會「處理2問題給1承諾」

金鐘58／隔8年奪獎想到「他」 許瑋甯落淚喊：謝謝愛我

瑞鼎估已過庫存調整期 下半年營運將優於上半年

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
瑞鼎舉行家庭日活動。照片/瑞鼎提供
瑞鼎舉行家庭日活動。照片/瑞鼎提供

驅動IC大廠瑞鼎（3592）於今（21）日舉行家庭日活動暨慶祝20周年活動，以「瑞氣非凡，鼎尖20」為主題，期望凝聚同仁的向心力與情感交流，攜手再創下一個雙十佳績。

瑞鼎董事長黃裕國指出，該公司能持續開創佳績，首先感謝客戶與供應商夥伴的一路相挺，最重要的是感謝全體同仁的齊心努力，而每位同仁可無後顧之憂的全力投入，都是基於家人的支持與鼓勵，因此也代表公司感謝同仁的家人們對公司的愛護與支持，未來還要持續攜手併肩同行。

黃裕國也提到，瑞鼎成立至今20年，一路走來，有寒冬、有夏陽，遇到產業逆風時砥礪前行，順風時掌握時勢展翅飛翔。對於今年的景氣，已度過庫存調整期，下半年的營運成果預期將會優於上半年。

瑞鼎這次家庭日活動邀請員工及眷屬將近1,500位齊聚，依年齡層規劃各項活動，包括活力健走、寶寶運動會、草地音樂會等，還有動腦解題與闖關遊戲等活動。

瑞鼎表示，整體活動亦響應ESG愛護地球、環保永續的精神，於活動會場的布置及製作物方面，多使用再生或可回收材料為主。各項紀念禮品也是以環保、再生、永續為主要訴求，鼓勵每位員工重視環保及落實執行。

瑞鼎 環保 健走

延伸閱讀

人與自然的真心相待！冠德建設打造「永續接待所」　惠宇營建堅持綠建築、生態宅

ESG投資新顯學！看國泰、富邦證券如何在數位創新中打造「有溫度」的服務

2023網路口碑之星揭曉！信義房屋ESG影響力高 台達電、中鋼同獲獎

到底有多懶？「3生肖」最不愛動腦 牛固執己見、第一名有吃有喝就好

相關新聞

台中百貨商場遍地開 這裡未來有3商場房價竟跌2%

台中市百貨商場、購屋中心遍地開花，不僅成為區域利多，更為房市添加亮點。不過觀察台中新開幕及未來將誕生的商場周邊房價，今年...

總獎金300萬！「第六屆潮創客大賽」吸青創菁英齊聚較勁

「第六屆潮創客大賽」決賽昨在僑光科技大學登場，創業高手齊聚，競賽激烈，最後由台灣圖靈鏈公司奪得「產業菁英組」冠軍，臥虎藏...

誠品等3百貨來了！台中七期房價竟跌2%？房仲曝原因

台中百貨商場遍地開花，為房市添加亮點，七期重劃區目前已有新光三越、大遠百等百貨雙雄爭霸，未來還有「誠品台中480」等3大...

保健食品製造與零售數倍成長 十年進口值紐西蘭增30倍

維生素逐漸成為餐前餐後來一顆的健康標準配備，財政部統計發現，10年來相關產品銷售規模顯著成長，111年保健食品相關產業銷...

池上秋收藝術節邁入15年 台灣好基金會董座柯文昌：已成立信託持續挹注

台東縣池上鄉一年一度藝術盛事「池上秋收稻穗藝術節」，今年邁入第15年，因適逢雲門舞集50周年，主辦單位台灣好基金會與池上...

漲價20％死忠客戶竟更黏它 共享機車WeMo甩開價格戰秘密

下了班要應酬，那麼一早該先騎自己的車去上班嗎？共享機車服務在台上線，有不少上班族滑開手機，就有共享汽機車平台的App，解決隔天酒醒之後，還要返回餐廳，把車騎回家的窘境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。