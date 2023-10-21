瑞鼎估已過庫存調整期 下半年營運將優於上半年

驅動IC大廠瑞鼎（3592）於今（21）日舉行家庭日活動暨慶祝20周年活動，以「瑞氣非凡，鼎尖20」為主題，期望凝聚同仁的向心力與情感交流，攜手再創下一個雙十佳績。

瑞鼎董事長黃裕國指出，該公司能持續開創佳績，首先感謝客戶與供應商夥伴的一路相挺，最重要的是感謝全體同仁的齊心努力，而每位同仁可無後顧之憂的全力投入，都是基於家人的支持與鼓勵，因此也代表公司感謝同仁的家人們對公司的愛護與支持，未來還要持續攜手併肩同行。

黃裕國也提到，瑞鼎成立至今20年，一路走來，有寒冬、有夏陽，遇到產業逆風時砥礪前行，順風時掌握時勢展翅飛翔。對於今年的景氣，已度過庫存調整期，下半年的營運成果預期將會優於上半年。

瑞鼎這次家庭日活動邀請員工及眷屬將近1,500位齊聚，依年齡層規劃各項活動，包括活力健走、寶寶運動會、草地音樂會等，還有動腦解題與闖關遊戲等活動。

瑞鼎表示，整體活動亦響應ESG愛護地球、環保永續的精神，於活動會場的布置及製作物方面，多使用再生或可回收材料為主。各項紀念禮品也是以環保、再生、永續為主要訴求，鼓勵每位員工重視環保及落實執行。

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