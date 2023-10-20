華新電纜斥百億高雄建廠 鎖定離岸風電海纜國產化
經濟部投資促進司的轄下單位「投資台灣事務所」今日宣布，2家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的華纜系統以及中小企業方案的甫邑企業；目前投資台灣三大方案已吸引1413家企業超過2兆1514億元投資，預估創造14萬8036個本國就業機會。
投資台灣事務所指出，在投資台灣三大方案中「歡迎台商回台投資行動方案」有299家台商投資約1兆2194億元，創造8萬7039個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引939家中小企業投資約4364億元，帶來3萬4925個就業機會，後續尚有18家企業排隊待審。
為實現能源轉型政策，達到2050淨零碳排的目標，加速推動離岸風電產業相當必要，而海底電纜負責連接離岸風場與陸域電纜，是離岸風電的生命線。
因應未來海纜市場需求，華新能源電纜系統決定在高雄港投資上百億元，與歐洲三大電纜製造商之一的瑞典商NKT HV Cables AB共同合作，取得海纜技術授權與服務，興建智能化海纜工廠，預計聘用超過百名台灣員工，促進風電產業國產化；新廠區在建立後將設置綠化帶、太陽能發電設施，採用高效能設備，期望進一步降低碳排放。
甫邑企業主要專注生產引擎、油電兩用的垃圾車、水車、掃街車等特殊車輛，主要客戶為各縣市政府環保單位。為因應運具電動化、低碳化，擬增聘3名本國員工，投資超過1.8億元在台中市太平區建置新廠，並導入LIMS電池測試管理平台與使用自動排程焊接設備；新廠也將設置太陽能集電設施、採用節電燈具。
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