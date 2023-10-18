櫻花集團內湖品牌館開幕 推出「HOME in O.N.E」創新理念

消費趨勢改變驅動各大品牌布局實體通路，提升消費者線下體驗的服務風潮正席捲而來，台灣廚衛領導品牌台灣櫻花（9911）SAKURA於台北內湖成立品牌館今(18)日開幕，依照空間需求分為「廚居空間」及「家居空間」兩個館區，完整展現家庭空間與設計美學的概念。

今天的開幕典禮，由台灣櫻花董事長張永杰、副董事長林有土及總經理李惠恂等人主持。

張永杰指出，台灣櫻花在地經營46年，過去曾推出許多創新的營銷手法，包含買油煙機可享終身油網免費送到家，以及熱水器送安檢等。

台灣櫻花迄今服務超過700萬個家庭，企業內部建立資料庫，完整記錄顧客產品使用歷程；同時在建案通路也擁有近30萬筆資料，透過這些資料庫交叉分析後，從產品開發到設計提案都更加貼近消費者生活樣貌。

張永杰表示，每一個人對家的夢想不僅是間房子，而是心中所嚮往的美好居家生活。因此台灣櫻花自詡不只是產品及服務的提供者，而是美好居家生活的創造者。

透過內湖品牌館展現廚居空間的設計美學及實踐實力，並且提出「HOME in O.N.E」的整體解決方案，整合集團品牌群，以創新的一站式服務滿足各式家庭需求。

O代表「One-stop」一站式服務：台灣櫻花整合消費者樣貌、產品使用及服務歷程等各式資料，不論在售前規劃、售中協作及售後整體服務上，使用者皆可享有櫻花提供一站式一條龍的服務模式。

N代表「Numerous」多樣的產品選擇：櫻花集團擁有多元化產品及多品牌經營實力，從多樣化廚衛電商品SAKURA、歐系SVAGO及百年德國品牌TEKA，嶄新廚房設計品牌-SAKURA KITCHEN，以及義大利百年集團CuboDesign下的TLK廚房，再到全屋裝修設計的SAKURA HOME，櫻花整體服務的領域，由廚衛電產品衍伸到廚房、浴室，進而擴展到全屋空間，提供消費者多樣化選擇。

E為「Efficient」讓消費者輕鬆擁有：櫻花引進各式的智能工具，從智能化接單、智能化規模生產、智能化工期管理，到後期協助交屋的 Sakura iCare 系統，藉由數位系統的精進所帶來的高效率呈現，讓合作夥伴可以安心無虞的展現實力。

李惠恂表示，因應少子化趨勢，近幾年在建案市場中小宅成為主流，為打造空間利用率及滿足生活機能需求，櫻花主張開放式設計概念，並搭配智能及高效率的廚衛電設備，創造優質的生活體驗。

另外，櫻花也認為，家庭中每個空間的設計都應具有獨特性與共享性，可以讓家庭的成員自在地生活與互動，不會因為家庭人口數或是家庭空間大小而有所改變，每個空間都是家庭的核心生活圈。

以人為主的體驗融入整體空間設計中，完整打造家庭生活場域，讓家人間的生活交流互動體現於居家空間內，空間氛圍以「六感體驗」為主軸，體驗生活就是一門藝術的感官饗宴。

為增添家庭美學在單機部分也推出近吸隱藏除油煙機，以及結合淨水技術打造全新沐浴體驗的美膚沐浴熱水器，在居家廚電中更是積極發展淨水產品，獨家專利淨熱飲產品，一機就可滿足消費者淨水加熱飲的雙重需求。

李惠恂說，櫻花在去年重新定義集團新願景為「美好居家生活的創造者」，此次透過內湖品牌館的成立，以及過往累積的經營實力，提出「HOME in O.N.E」概念，在家居市場及廚衛電市場是一大創舉，相信這個主張將會為市場帶來全新變革。 櫻花集團內湖品牌館由董事長張永杰(中)等人主持開幕。台灣櫻花提供

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