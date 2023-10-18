打造永續城市 台塑新智能推One for All高效鋰鐵電池

台塑新智能今年以「Smart Energy, Smart Life」為主題，參加2023台灣國際智慧能源周，首度公開展示One for All高效鋰鐵電池及積木型家用儲能系統，同時宣布彰濱電芯廠主體廠房施工進度已逾50%，明年7月將自力產出第一顆本土電芯，象徵台灣電池產業鏈完整國產化，成為儲能系統、電動車等新能源領域的重要發展動能。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，台塑新智能投資上百億元在彰濱設立磷酸鋰鐵電芯廠，第一期產能2.1GWh為全台最大，是推動台灣電池產業鏈之關鍵布局；有別於全球各地受通貨膨脹、缺工影響導致工程落後，彰濱電芯廠自今年4月動土以來即穩定施工，目前主體廠房建設進度超越50%，其中結構體已全數完工，關鍵製程設備也將製作完成，明年會如期於7月起生產電芯，是台灣新能源產業的里程碑。

台塑新智能總經理劉慧啟表示，台塑新智能開發之One for All高效鋰鐵電池，利用同一套電池模組即可搭載於各種設備或場域，包括電動車、工商業及家用儲能系統、不斷電系統（UPS）等，透過多元的彈性靈活應用，達到最高的使用效率及便捷度，已陸續接獲車用及商用訂單，此套電池將在彰濱電芯廠製造，落實國產化目標。

劉慧啟指出，台塑新智能也推出積木型家用儲能系統，可根據個人用電需求組合產品容量，分別有「輕巧型」6.8度電、「標準型」13.6度電。台灣家庭每日平均用電約11度，若臨時遇到停電意外，家用儲能將確保電器正常運作、生活不受影響，並搭配台電「時間電價」於離峰存電、尖峰放電，估算每年約省上萬元電費。系統內建自動斷電保護裝置、防火金屬材質，電池循環壽命高達3600次，兼具安全與環保理念。

劉慧啟也說，此次為台塑新智能首度參與綠色能源國際專業展，呈現國產電芯、固態電池、各式儲能系統產品，再到微藻碳捕捉、電池回收等綠色循環技術，從源頭製造、市場應用至末端回收，建立完整的新能源生態圈，不僅降低對傳統能源的依賴、建立永續地球，更開創出新型產業及經濟發展模式。