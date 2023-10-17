訂閱制旅宿平台HafH登台！月繳1500元 訂房淡旺季同價
日本旅宿科技新創KabuK Style旗下訂閱制旅宿平台HafH服務成立四年，與台灣三普旅遊集團攜手合作、進軍台灣，推出中文版平台。HafH擁有超過 76,000 名用戶服務，四年來營收增長40倍，遍布30個國家、500座城市，有多達2,000多家飯店業者簽訂合作協議。
KabuK Style自日本出發，今年初插旗南韓，再進軍台灣市場，剛上線有超過150家旅宿業者合作， HafH 服務針對Y & Z 世代對於旅行品質的重視，解決OTA（Online Travel Agent）訂房價格波動大的痛點，弭平資訊不對稱造成的消費者權益損失，用戶以「訂閱制」付費方式，享有穩定訂房價格，專注於享受旅遊所能創造的美好感受。
KabuK Style 創辦人兼執行長砂田憲治 (Kenji Sunada) 出身金融產業，2019年獨立創業，以「HafH Coins」將旅宿與航班、交通等服務價格「代幣化」，民宿、商務旅館到豪華飯店等各類型旅宿，在淡、旺季或平、假日，同一房源與房型所需代幣數皆維持一致價格，顧客只需支付 49.99 美元月費 (約新台幣1,500 元) ，即可加入HafH Coins生態系中，獲得200 HafH Coins，並可持續累積使用；若短期無需續用，還能選擇進入「休眠會籍」狀態，暫停付費訂閱會籍並保留既有HafH Coins數量。
市場供需變動成本由 KabuK Style 演算法機制進行控管，飯店業者能重新拿回合理的定價權利，非價格高敏感性顧客透過每月累積HafH Coins，在決定好旅行地點後，三步驟就完成預訂。
HafH 訂閱制旅宿服務首次在日本上線，歷經疫情考驗，當時飯店也是上班族工作的場所，HafH 服務以穩定住宿價格與儲蓄代幣機制優勢，獲得大量日本上班族客群青睞，2023年HafH訂閱制服務有97.7% 顧客續存率。
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