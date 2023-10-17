新纖董座吳東昇：景氣一定會翻身、感受到品牌樂觀訊息

談紡織景氣，新纖（1409）董事長吳東昇今（17）日於紡織展上表示，「紡織業景氣一定會翻身，只是快慢而已」，目前慢慢看起來是有穩下來，但其實需求還沒有很強烈，還要觀察，現在大家比較保守，要看明年初，不過品牌有傳出樂觀的訊息，量有出來、價格慢慢調整中。

吳東昇指出：「這一次Slow down（下修）拖得比較久」，可能是疫情後的庫存調整，還有解封後，消費者對於錢的使用方向也在改變，可能去旅行、吃東西，買東西不見得是比較重要的選項，也會影響庫存去化的速度。

現在大家看明年第1、2季會保守一點，不過也很難講，因為品牌已開始下訂單、慢慢在恢復，傳出樂觀的訊息，希望景氣能快一點恢復。

針對以巴戰爭是否有影響訂單？吳東昇指出，目前是沒甚麼影響，只要（尾巴戰爭）不要再升級、擴大，景氣就還好，目前看來稍微樂觀一點，不過這樣（戰爭）的意外事件，實在很難預料。

至於原物料部分，雖然石油價格高高低低，不過戰爭並沒有讓它升得很高，幾項主要原料各有各的波動。整體來說，原物料還是有價格的壓力，另一方面，現在售價也拉不太起來，在原料與售價中間，的確感受到獲利的壓力，但希望在未來一季、兩季可以慢慢地恢復起來。

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