快訊

獨／項婕如驚爆失控打人案大逆轉 經紀公司還原真相

學術界憂鬱／20歲發病如行屍走肉 台大教授曝交手憂鬱症都靠一句話

直接開放快搶！蘋果官網全釋出iPhone 15 Pro系列「現貨」 關鍵1玄機要仔細看

台北紡織展今開展 南寶發表多項綠色無毒產品

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台北紡織展今開展，南寶發表多項綠色無毒產品。圖／南寶提供
台北紡織展今開展，南寶發表多項綠色無毒產品。圖／南寶提供

2023台北紡織展（TITAS）今（17）日開展，南寶樹脂（4766）執行長許明現表示，今年南寶展出多樣綠色無毒產品，更發展出一系列源自生物可再生原料的多元醇，提供生質、可降解、負碳、寶特瓶回收等循環經濟產品研發能量，以生產具有卓越性能及優良加工特性兼具的樹脂產品，也將發表鞋帶和織帶用無毒產品應用趨勢，持續拓展海內外紡織應用市場。

許明現指出，南寶過往產品市占率若有較顯著提升，主要就是靠創新綠色產品，因此，南寶多年來針對綠色及低碳產業供應鏈，持續投入研發和技術資源開發創新，尤其是具備高永續性與環境友善者，如低/零揮發性有機化合物（VOC）產品，採用不含VOC的水性產品來取代油性產品，以及使用生質原料或可回收原材料的產品，透過多面向的方式，達到永續及減碳效果，開發更耐用、更節能、或環境友善低汙染低碳的高效能產品等。

南寶今年在台北紡織展將展示多樣綠色無毒產品，如不含揮發性有機化合物(VOC)的織物貼合用PUR接著劑，以及織物塗佈用水性PU，以不含VOC的水性產品來取代油性產品，應用於織帶、袋材耐水壓、成衣防水透濕、防風防雨防絨等。

此外，南寶也將展示含有生質（美國農業署BATA認證）吸濕排汗系列產品、環境友善的無氟撥水劑以及相關環保紡織品增硬加工、提升接著力與色牢度加工、窗簾應用等。在水性共聚酯（PET）樹脂應用，應用在聚脂纖維產品，可簡化製程回收作業，是全球供應鏈的減碳目的。

許明現表示，南寶持續著重高毛利產品，調整產品結構，並積極把握新產品與應用的成長機會，而紡織、科技、軟性包裝材料、木工及衛材領域，為南寶在特殊接著劑業務上專注拓展產品應用的五大領域。在紡織領域，除利用台灣紡織產業網絡，以及在鞋供應鏈所累積的良好夥伴關係外，也將持續拓展海外市場。

減碳 環保 紡織股

延伸閱讀

錦美紙業觀音廠火警現場空汙數字出爐 議員：強化監測

「老謝開金口」看好台積電（2330）網友卻秒賣！改買被點名唱衰的4產業

台北紡織展將登場 紡拓會秘書長：今年國際買主很踴躍

紡拓會尖端紡織研討會揭示 AI縫製與環保聚酯貼合新技術

相關新聞

徐旭東：國際訂單回流ECFA 以巴衝突不影響紡織業

遠東新（1402）董事長徐旭東今（17）日上午出席台北紡織展（TITAS）。他表示，今年展出的產品十分科技化，並具有強大...

獨／要都更了！北市八德路30年書店吹熄燈號 老闆吐心聲：傳統書局走到末路了

位於北市八德路三段的「友人書局」近日臉書公布，將於今年12月31日結束營業。巫老闆表示，已經經營了30年，相當不捨，不過...

高雄陸橋拆掉房價全翻漲、最強漲9成 11月要拆「這座」

高雄市因應鐵路地下化將道路平面化，陸續已拆除包括大順陸橋、中博高架橋、自強陸橋等多座位於市區的陸橋與地下道填平，九如陸橋...

雙北中古屋交易熱區曝 這兩區只要2、3字頭

永慶房產集團根據實價登錄，統計今年雙北地區屋齡超過5年中古屋熱銷的十大區域，新北市淡水區以交易量1,792件奪冠，若看雙...

捷智商訊迎第4季旺季 明年AI應用占比拚過半

興櫃資訊服務商捷智商訊總經理楊秀怜今天出席金融監理科技高峰論壇表示，第4季是傳統旺季，訂單驗收較多，人工智慧（AI）相關...

租屋族遇糾紛多認賠搬走 租客聯盟籲政府設租屋法扶

房價難返，租屋已是當代青年與弱勢家戶主要的居住選項，但長年租屋黑市與法規不彰，租屋族面對糾紛往往求助無門，多數只能吃虧認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。