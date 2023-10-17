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獨／要都更了！北市八德路30年書店吹熄燈號 老闆吐心聲：傳統書局走到末路了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
友人書局近日臉書公布，將於今年12月31日結束營業。圖／讀者提供
友人書局近日臉書公布，將於今年12月31日結束營業。圖／讀者提供

位於北市八德路三段的「友人書局」近日臉書公布，將於今年12月31日結束營業。巫老闆表示，已經經營了30年，相當不捨，不過，房東通知房子要都更改建，也只好熄燈說再見。

他表示，民國83年他開設書局時，主力是賣單價比較高的圖書，生意很好做，但現在小孩子都不看書，只看手機、網路，圖書賣不掉，主力只好改成賣文具，但生意仍比以往差了三四成。

巫老闆表示，傳統書局已經走到末路了，重慶南路書街現在已經關到剩沒幾家，現在只有一些連鎖書店還有競爭力。不過話雖如此，他對賣書還是有興趣，八德路的店面關了，會再找找其他地方，如果有適合還會再開。

一如其他老書店關門，友人書局臉書貼出熄燈訊息後，也有人上網表示「難過了，從小去到大的書局，以後要跑好遠的地方才能買書了」。

友人書局位於延吉街、八德路口，當地有一整排三層、四層樓老透天，友人書局是其中一棟。

巫老闆說，就他所知，整排都整合好了，最快一年內就會拆除，房東也通知他明年元月租約到期不再續約，因此書局即日起舉辦清大拍賣，傳統文具打7折，特價品再打折，歡迎老顧客光臨。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，近期不少老店因為都更而選擇熄燈，其中台灣以前深入社區的書店、文具店更是其中大宗。會有順勢收店，不只是因為後繼無人，網路購物興起也改變了小店生態。

她表示，八德路三段區域內有不少老透天、老公寓，加上臨路寬，整合有空間，本來就有不少建商鴨子划水，其中不乏知名業者，也因為如此，老宅價格落差不小，但相較於其他商業活動頻繁的區域，八德路三段週邊店面租金不高，每坪約在5000元左右，也增加了地主改建意願。

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