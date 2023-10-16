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奇美實業攜手屏科大 生態影片《太陽的禮物》首公開

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
奇美實業陳世賢副總（右）致贈奇美多功能生態桌曆及紀錄片予屏科大副校長施玟玲（左）。圖／奇美實業提供
奇美實業陳世賢副總（右）致贈奇美多功能生態桌曆及紀錄片予屏科大副校長施玟玲（左）。圖／奇美實業提供

奇美實業自2021年起委託國立屏東科技大學生物資源所副教授賴宜鈴團隊，於全台首座樹電共生太陽能電廠—奇美綠能園區進行動植物和土壤的生態調查，至今記錄到的動、植物種類各超過300種。今（16）日假屏科大行政大樓舉辦成果發表會，首次公開歷時一年拍攝的生態紀錄片《太陽的禮物》。

奇美實業指出，該影片除了呈現奇美綠能園區令人驚嘆的生物多樣性，也彰顯奇美落實永續發展的一大里程碑。將秉持「Clean & Green」的綠色願景，長期關注環境永續議題，持續以具體行動為未來的世代，創造美好的環境。

奇美實業副總經理陳世賢表示，奇美綠能園區作為太陽的禮物，不僅提供了可永續發展的能源，同時也與生物多樣性實現了共榮。奇美對這一生態調查的成果感到非常自豪。這次合作為我們提供了寶貴的見證，證明奇美綠能園區追求的永續發展是可行的。期待著將這一成果與大眾分享，啟發更多人積極參與生物多樣性的保護，也期待持續與屏科大攜手努力推廣生態永續理念。

奇美綠能園區是奇美以追求工業與生態平衡發展為願景的實踐場域。園區內保留近三分之二的空間給自然生態，為長期監測園區土地的自然生態變化並規劃相關保育行動，特與屏科大合作，進行包括動植物的多樣性和土壤性質的詳實調查。調查結果顯示，園區生物相豐富令人驚豔，自2021年至今已記錄到的動物和植物皆超過300種物種，且森林區和光電板區的土壤接近天然無受重金屬汙染。主持計畫的賴宜鈴副教授也肯定「奇美綠能園區為高度開發的平原區野生動植物提供一個庇護所。」

《太陽的禮物》透過一年的蹲點拍攝，將這一精彩的調查成果以紀錄片形式傳達。這部影片將帶領觀眾深入綠能園區，跟隨屏科大調查團隊的腳步，探索園區中不同時間與季節的多種生態樣貌，捕捉到包含台灣特有瀕危的史丹吉氏小雨蛙、大冠鷲、黑翅鳶、台灣窗螢等珍貴身影，以及棲地營造的積極作為，展現出在綠色能源和保護生態環境之間的和諧共存。

自然生態 屏科大 綠能

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