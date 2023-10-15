裕隆城、三井⋯為何購物城越開越多？資深投行家看見3個趨勢

摘要 1.新北市「新店裕隆城」9月28日正式營運，內部是一個複合形態的商城，精品、影城、書店及餐廳都有。 2.最近統一集團積極開拓商場業務，提出「Community Center」生活品牌新定位，2021年已在高雄開設第一間結合零售和體驗的商場——統一集團優質生活館。 3.百貨公司或Shopping mall是傳統概念，隨著消費產業不斷進展，複合性生活商場才是未來新趨勢。

最近統一集團積極開拓商場業務，提出「Community Center」生活品牌新定位，年底將接手誠品信義作為「統一時代百貨二館」。

因為我愛看書，每週都會到誠品報到。但統一年初決定收回誠品信義建物自己經營，未來或許會是複合式商場的形態，整合集團資源7-11、星巴克、康是美和博客來等品牌。

最近統一控股的博客來面臨商業模式轉型。統一在多年前取得博客來控股權（原股東家族仍有40%的股權），今年第一季財報顯示，博客來虧損741萬；雖然第二季獲利轉正，但相較於過去的表現明顯差了許多。

如果統一、博客來選擇在信義誠品現址，經營自家的實體書店，並擴大成為複合式商場大樓，我認為相當有賣點。第一，因為地點好；第二，目前信義誠品的定位，本身就是複合式商場形態，只要能有效整合不同業態，未來一定有機會做起來。

我同意統一集團的想法，未來新商場不一定要叫時代百貨二館，改成Community Center或許更有吸引力。

百貨公司或Shopping mall是傳統概念，隨著消費產業不斷進展，複合性生活商場才是未來新趨勢。除了信義誠品店以外，統一已在高雄鳳山開設結合零售和體驗的服務型商場「統一集團優質生活館」，未來也會在新北土城和台中進行類似規劃。

近期另一個值得關注的新聞是，新北市「新店裕隆城」開始營運。這是一個複合形態的商城，裡面有精品、威秀影城、誠品及餐廳，營業面積達1.9萬坪、共有250個品牌進駐，開幕期間吸引大批逛街人潮、造成轟動。

這說明了什麼？

1.區域性複合生活商場是未來趨勢。

2.隨著疫情解封及零售產業復甦，複合型生活廣場會更普及。

3.台灣土地資源稀缺，擁有土地的財團，不管是從事製造業或其他行業，未來或許都會進行土地創新商圈的規劃。

AI時代到來，將加速線上、線下業務發展，從數據化走向智慧。所有的實體裝置及場景，也必須變得更有智慧，走向產業AI化。未來，我們不管在線上或線下，都會面臨一個嶄新的世界，這對所有企業都會是經營的新挑戰；對於消費者來說，也會是體驗。

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