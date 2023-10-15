快訊

境外金融中心前八月獲利年減23% 全年恐是近六年最慘

免費供以軍餐點 以色列麥當勞面臨其他國家抵制…1門市遭襲擊

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

裕隆城、三井⋯為何購物城越開越多？資深投行家看見3個趨勢

商業周刊／ 撰文者：黃齊元
新店裕隆城。聯合報系資料照
新店裕隆城。聯合報系資料照

摘要

1.新北市「新店裕隆城」9月28日正式營運，內部是一個複合形態的商城，精品、影城、書店及餐廳都有。

2.最近統一集團積極開拓商場業務，提出「Community Center」生活品牌新定位，2021年已在高雄開設第一間結合零售和體驗的商場——統一集團優質生活館。

3.百貨公司或Shopping mall是傳統概念，隨著消費產業不斷進展，複合性生活商場才是未來新趨勢。

最近統一集團積極開拓商場業務，提出「Community Center」生活品牌新定位，年底將接手誠品信義作為「統一時代百貨二館」。

因為我愛看書，每週都會到誠品報到。但統一年初決定收回誠品信義建物自己經營，未來或許會是複合式商場的形態，整合集團資源7-11、星巴克、康是美和博客來等品牌。

最近統一控股的博客來面臨商業模式轉型。統一在多年前取得博客來控股權（原股東家族仍有40%的股權），今年第一季財報顯示，博客來虧損741萬；雖然第二季獲利轉正，但相較於過去的表現明顯差了許多。

如果統一、博客來選擇在信義誠品現址，經營自家的實體書店，並擴大成為複合式商場大樓，我認為相當有賣點。第一，因為地點好；第二，目前信義誠品的定位，本身就是複合式商場形態，只要能有效整合不同業態，未來一定有機會做起來。

我同意統一集團的想法，未來新商場不一定要叫時代百貨二館，改成Community Center或許更有吸引力。

百貨公司或Shopping mall是傳統概念，隨著消費產業不斷進展，複合性生活商場才是未來新趨勢。除了信義誠品店以外，統一已在高雄鳳山開設結合零售和體驗的服務型商場「統一集團優質生活館」，未來也會在新北土城和台中進行類似規劃。

近期另一個值得關注的新聞是，新北市「新店裕隆城」開始營運。這是一個複合形態的商城，裡面有精品、威秀影城、誠品及餐廳，營業面積達1.9萬坪、共有250個品牌進駐，開幕期間吸引大批逛街人潮、造成轟動。

這說明了什麼？

1.區域性複合生活商場是未來趨勢。

2.隨著疫情解封及零售產業復甦，複合型生活廣場會更普及。

3.台灣土地資源稀缺，擁有土地的財團，不管是從事製造業或其他行業，未來或許都會進行土地創新商圈的規劃。

AI時代到來，將加速線上、線下業務發展，從數據化走向智慧。所有的實體裝置及場景，也必須變得更有智慧，走向產業AI化。未來，我們不管在線上或線下，都會面臨一個嶄新的世界，這對所有企業都會是經營的新挑戰；對於消費者來說，也會是體驗。

延伸閱讀

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

裕隆城

相關新聞

國境開放滿一年 桃機旅客量復甦看得見

國境開放滿一周年，在國人出國旅遊與外籍旅客來台漸趨熱絡下，旅客量快速成長，根據交通部統計顯示，今年8月桃機進出旅客量已是...

裕隆城、三井⋯為何購物城越開越多？資深投行家看見3個趨勢

最近統一集團積極開拓商場業務，提出「Community Center」生活品牌新定位，年底將接手誠品信義作為「統一時代百貨二館」。

商場大戰信義區先沒落？店面租金已追上東區 國際觀光有望？

位於新北市新店的裕隆城，上個月底盛大開幕，目標搶攻大台北南區的商機，光是「誠品」的年營收目標要挑戰50億。網友討論發現，雙北各區幾乎都有大型商場，像是中和環球、板橋大遠百等，未來也只會越蓋越多；在這樣的現象下，各區商場都足以滿足大部分民眾的消費需求，購物基本不需到信義區去，網友在PTT好奇問道：「這樣以後信義區會不會沒落？」

嘉縣馬稠後園區後期 首家業者寶豐電機完工將營運

嘉縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期第一家進駐的寶豐電機公司，今天舉辦新廠落成典禮，即將生產網通、醫療產品機構件並研發航太材料。...

蔣萬安主持北環五股蘆洲段開工典禮 捷運首都環狀線願景再創新里程碑

廣受雙北地區民眾期待的捷運環狀線第二階段南北環工程再度跨出新的里程碑﹗北環段五股蘆洲間的CF680A區段標工程今(15)...

捷運北環線新蘆段今開工 新北境內全面動工

捷運三環六線中的北環線新莊蘆洲段CF680A區段標，在今（15）日進行開工動土典禮，由台北市長蔣萬安和新北市副市長陳純敬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。