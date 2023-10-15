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商場大戰信義區先沒落？店面租金已追上東區 國際觀光有望？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：unsplash

文／戴婧雯

位於新北市新店的裕隆城，上個月底盛大開幕，目標搶攻大台北南區的商機，光是「誠品」的年營收目標要挑戰50億。網友討論發現，雙北各區幾乎都有大型商場，像是中和環球、板橋大遠百等，未來也只會越蓋越多；在這樣的現象下，各區商場都足以滿足大部分民眾的消費需求，購物基本不需到信義區去，網友在PTT好奇問道：「這樣以後信義區會不會沒落？」

信義區沒落？網友意見兩極

貼文PO出後，留言區呈兩極。有些網友認為大型商場的建設的確會分散信義區人潮，更有小部分網友表示「信義區早就開始沒落了」、「早就沒落， 你平日去逛看看微風那幾棟，超慘」、「通勤圈多點開花是趨勢，信義區人潮一定會被搶一些走」、「過去台北還沒有一個商圈是不會沒落的，信義區現在還算新」；不過大部分網友認為客群階級、消費型態都不同，信義區目前依然擁有其競爭力可堅守自己的一席之地：「其他地區的商場定位是生活型的，跟信義區差很多」、「信義區是一種氛圍，根本就沒辦法複製！」、「信義區一堆商辦，消費能力是頂級的」、「性質不同，我帶小孩都跑中和環球，吃逛玩一個商場搞定，但跟朋友約吃飯還是信義區」、「在地商圈跟信義商圈的客群跟消費模式完全不同」。

貼文PO出後，留言區呈兩極。有些網友認為大型商場的建設的確會分散信義區人潮，更有小部分網友表示信義區早已沒落；也有網友認為客群不同，信義區不會亡。

image source：翻攝自PPT

店面租金登今年北市第二　信義區超越東區？　

商場紛紛轉戰台北市的地段之外，信義區能否撐得住？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近三個月內（2023/07/15～2023/10/12）「信義商圈店鋪租金」的熱門關鍵字，許多網友在討論單價、承租、回流、高價、復甦等。

許多網友在討論單價、承租、回流、高價、復甦等，由此可見信義商圈的店鋪租金依然維持高單價，未受雙北新商場所影響。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據最新實價登錄資料顯示，店面市場目前有觸底復甦的跡象，一筆高價店面租賃揭露案件，一樓店面租金單價是今年北市實價揭露的第二高，若以每坪1.3萬元的租金高價來看，已有追趕上東區的趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市的東區、士林夜市和西門町等國際觀光夜市，在過去兩年的疫情期間備受衝擊，沿街店面都非常冷清；而信義區的市府商圈以國內需求的消費為主，疫情下未出現大幅空置狀況，即使空置也很快有新租客承接；曾敬德更指區域內的指標店面曾出現每坪萬元以上的實價紀錄，快追上東區。

西門東區店面租金單坪破萬　國際觀光有望復甦

北市實價此次揭露的案件是忠孝東路五段167號，月租33萬元，前一個租客為登山品牌業者；而此次的承租除了一樓店面外，也租下二樓，二樓的實價揭露月租為7.5萬元，每坪租金剩下3018元，不過以2樓公寓而言，7.5萬元月租還是屬於不錯的租金行情水準。

曾敬德表示，今年以來單坪破萬的店面實揭已有12筆，其中以西門町商圈以7筆佔最多，而東區巷內也有兩筆小店面單坪租金萬元，預示國際觀光商圈開始觸底復甦。

曾敬德表示，今年以來單坪破萬的店面實揭已有12筆，其中以西門町商圈以7筆佔最多，而東區巷內也有兩筆小店面單坪租金萬元，預示國際觀光商圈開始觸底復甦。

image source：《網路溫度計》製圖（資料來源：實價網站）

東區 裕隆城 誠品

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