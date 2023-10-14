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貿協董座黃志芳首次101垂直馬拉松跑出好成績 笑稱是65歲生日紀念
因新冠疫情停辦三年的台北101垂直馬拉松，今天恢復舉行。外貿協會組成40人的團隊參加，貿協董事長黃志芳率領同仁登高，跑出27分23.04秒的好成績，對於這個成績，上個月滿65歲的黃志芳表示還算滿意，「只有一位比我快，都是年輕人。這是我65歲的紀念活動」，他說。
平日就非常重視養生的黃志芳，這是他第一次參加台北101垂直馬拉松。疫情期間，尤其三級警戒時健身房都關了，他每天就爬國貿大樓34樓的樓梯好幾趟，當成健身。後來算一算，每天爬三、四次跟登101差不多高了，就興起參加101垂直馬拉松的念頭，但因疫情停辦三年，終於等到今年恢復舉行。
黃志芳為了率隊參加今年的101垂直馬拉松，在疫情期間，每天上班都直接從貿協一樓走上34樓，且一到34樓就會拍照存證。而且從一樓到34樓，他只需耗時八分鐘。達成如此驚人的速度，他說祕訣是剛開始會比較吃力，但不要求快，爬到中間樓層適應後，就會覺得全身舒暢。
為充分利用這八分鐘，黃志芳還會邊聽podcast，這使得登高的過程不僅不會無聊，還能吸收新知。
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