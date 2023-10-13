長假後需求略增 SCFI運價指數終止連四跌
十一長假後需求略為增溫，今(13)日最新出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數終止連四跌，上漲4.7點至891.55點，周漲幅為0.52%。
此次運價較前一期微幅上揚主要是包含遠東到波斯灣、澳新、西非、南非及南美運價都是上揚；主要四大航線除遠東到美西運價上揚外，其餘都下跌。
本周四主要航線漲跌互見，由於第4季已進入傳統淡季，貨櫃海運恐持續低迷，暫無明顯反轉契機。長榮海運（2603）、陽明海運（2609）也不諱言，經濟前景變化大，供需失衡、海運前景充滿挑戰。
根據最新一期出爐的運價，運價支撐度比較好的北美線，本周表現較強，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,735美元，較前一周上漲6美元，漲幅0.34%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,230美元，較前一周下跌19美元，跌幅0.84%。
至於遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達562美元，較前一周下跌37美元，跌幅6.17%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,112美元，較前一周下跌54美元，跌幅4.63%。
近洋線方面，其中遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周持平；遠東到日本關東每TEU與前一周下跌2美元；遠東到東南亞每TEU與前一周上漲4美元，漲幅2.27%；遠東到韓國每TEU與前一周下跌7美元。
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