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AirAsia ITF 旅展早鳥開跑單程未稅343元起 2025年機位提早卡位

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
AirAsia ITF旅展早鳥開跑單程未稅343元起。AirAsia提供
AirAsia ITF旅展早鳥開跑單程未稅343元起。AirAsia提供

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今 (13)日宣布，因應即將於11月3日假南港展覽館登場的全台最大規模旅展ITF台北國際旅展，AirAsia率先推出旅展早鳥優惠價，單程未稅343元起超殺優惠價，可以購買2025年03月19日前出發的機位，2024跨年、2025年農曆過年期間想出國旅遊，提早卡機位，ITF早鳥價入手最對味。

AirAsia ITF線上旅展「跟著AirAsia，現在就出發」，希望藉由優惠的價格，讓台灣民眾可輕鬆購買AirAsia機票，趁自己喘息空閒的時候，無負擔探索東南亞。而此次AirAsia更從2023年10月16日早上10點至2023年10月25日搶先推出ITF旅展早鳥機位，可以用優惠價格購買2024年03月04日至2025年03月19日出發的機票，包含台北-馬尼拉/宿霧單程未稅443元起，台北-曼谷（廊曼）/清邁單程未稅840元起，台北-沙巴/吉隆坡單程未稅1,160元起。高雄出發的機票更推出高雄-馬尼拉單程未稅343元的超低價。從吉隆坡轉機還可以延伸前往澳洲雪梨、墨爾本、度假天堂馬爾地夫等地都有優惠價格，讓台灣旅客跟著AirAsia出發探險。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，我們很高興率先在台灣最大旅展ITF國際旅展前提供這一檔早鳥優惠，除了回饋一直以來支持我們的旅客之外，也希望可以讓台灣旅客更早計畫未來的旅行。農曆過年一直是台灣旅遊的旺季，如果想趁這段時間帶全家人出國的話，可以趁現在ITF早鳥優惠入手機票，跟著AirAsia享受精彩旅程。

機票

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