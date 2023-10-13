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車輛中心技轉智慧電動小巴落地量產 Level 4 AI 技術突破地形環境

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
車輛中心在技術司科專支持下，匯聚MIT產業鏈，完成小巴底盤還有線控轉向及線控煞車，不僅有自駕技術支援、AI技術提供高精度辨識多元類別，並順利完成Level 4智慧電動小巴，能在森林遊樂區裡暢行，並將其邁向量產化。車輛研究測試中心提供
車輛中心在技術司科專支持下，匯聚MIT產業鏈，完成小巴底盤還有線控轉向及線控煞車，不僅有自駕技術支援、AI技術提供高精度辨識多元類別，並順利完成Level 4智慧電動小巴，能在森林遊樂區裡暢行，並將其邁向量產化。車輛研究測試中心提供

智駕浪潮席捲電動車市場，車輛研究測試中心（簡稱ARTC、車輛中心）自主研發的MIT智慧電動小巴持續升級，在經濟部產業技術司科技專案的支持下，於10月12-14日「台灣創新技術博覽會（TIE）」創新領航館-解密科技寶藏專區，展出MIT自主研發 Lv4 智慧電動小巴，整合最新智駕黑科技，彙集MIT車輛實力。

車輛中心董事長王正健指出，車輛中心與產業夥伴合作開發的第一台MIT自駕電動小巴WinBus，透過無人載具沙盒計畫，先後提供鹿港的觀光接駁及活動體驗服務，其技術成果獲得六和機械肯定，挹注2億元推動和緯車輛，經過三年的技術合作與設計研發，推出量產的線控底盤與自主電芯的電動小巴，搭載ARTC研發的智慧駕駛系統。此先進智慧駕駛關鍵技術，使車輛運行表現可突破地形環境的限制、森林樹蔭的訊號遮蔽，其車型輕巧便利可深入偏鄉地區，節能運輸的優勢，適用鄉鎮間的短程運輸、觀光景點的遊園接駁，亦可因應高齡化社會提供接送服務，穩定優質的智慧駕駛，帶動台灣觀光與交通運輸經濟效益，同時也達到淨零減碳與生態永續的多重價值。

和緯車輛翁國樑總經理說，在技術司科技專案的支持下，智慧小巴匯聚MIT產業鏈的技術，為了將小型巴士量產，須留意相對應的法規，並在有限的空間內，爭取最大的利用價值，經過兩年多的統籌開發，不止完成小巴底盤還有線控轉向及線控煞車，以及車輛中心的自駕技術支援，順利完成Level 4智慧電動小巴，並將其邁向量產化。

在技術層面上，MIT自駕系統整合有先進的感知融合，擁有AI技術提供高精度辨識多元類別，在森林遊樂區裡可能出現的小型動物、孩童及行人、小客車等皆可感測辨識，並在綠意盎然的墾丁國家森林遊樂區裡暢行，駕駛員甚至能放開雙手、僅依賴系統運作，即可克服上下坡的道路，以及林蔭茂密造成的訊號阻擋狀況，完成搭載旅客進出墾丁國家森林遊樂區售票口、觀海樓與遊客中心。

再者，由車輛中心研發的自駕定位技術，突破慣用的衛星基站（RTK）系統，全程採用圖資定位（SLAM）技術，使自駕車輛行駛更穩定，考量園區遊客眾多，亦搭載緊急煞車系統，且監控運行場域四周行車環境，方可完成車輛自動駕駛與定點接駁服務；尤其在開發期間使用的實驗平台車，從底盤結構、電能系統、電控系統、懸吊研改等，匯集國內車輛產業能量，成功完成MIT一條龍國產的智慧電動巴士，展現車輛中心研測驗證的堅強實力。

車輛中心技轉和緯車輛，經過三年的技術合作與設計研發，推出量產的線控底盤與自主電芯的電動小巴，搭載ARTC研發的智慧駕駛系統，成果備受肯定。車輛研究測試中心提供
車輛中心技轉和緯車輛，經過三年的技術合作與設計研發，推出量產的線控底盤與自主電芯的電動小巴，搭載ARTC研發的智慧駕駛系統，成果備受肯定。車輛研究測試中心提供

MIT 觀光景點 森林遊樂區

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