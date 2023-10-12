亞洲健康智慧園區開幕 彭培業：銀髮宅的天花板

台灣房屋集團「亞洲健康智慧園區」今(12)日開幕，台灣房屋表示，這是全台首座頂級銀髮友善園區，以永續概念，結合環境、溫泉、餐飲、醫學及護理五合一的打造的健康地產，落實ESG爲台灣橘世代策劃環境永續的樂齡生活。

台灣房屋表示，銀色海嘯來襲，2020年8月，台灣65歲以上已超越377萬人，占全台灣總人口的16%，到了2021年，65歲以上人口超過400萬人，預計至2025年，也就是短短五年之內，65歲以上人口將上看500萬人。

一個達到500萬人的族群是不可忽視的，因為他們不僅有消費能力，且有消費意願，這種人數激增的爆發力將擴大健康地產的相關需求，因為他們正處於人生中最在乎健康的階段，對於健康地產的需求勢必將形成一股強大的拉力。

台灣房屋總裁彭培業表示，近年國內住宅演化分五波，第一波最普遍的就是四樓建築。第二波是7樓電梯。第三波升級為高級住宅，第四波則是2005年興起的豪宅。

現在進第五波，住宅的核心概念強調需求與功能，擁有優良空氣的環境、飯店式管理、醫療照護、著重功能整合的住宅，其中「健康需求」將成為台灣邁向高齡化住宅最大的需求。

台灣房屋打造健康園區，結合了建築、休閒產業、長照專業、生活事業、護理專業等，正是第五代健康養生宅內涵的最佳詮釋，已優化房仲本業，成為跨域整合與創新的成功典範。

彭培業表示，「高齡生活應從在地老化改為適地老化，生活上最大的需求不是逛街購物，而是好的環境與空氣」，健康園區擁有 6,000多坪的土地，3,600坪的療癒園林，綠覆率面積高達60%，健康園區前方也有上百公頃的山景，彷彿徜徉在自然山林的居住環境，供給住戶鮮氧空氣的同時也持續為地球淨零減碳。

亞洲健康智慧園區位於新竹關西，台灣房屋表示，關西被譽為長壽之鄉，健康園區距關西交流道僅2分鐘車程，離高鐵及機場均20至30分鐘內可抵達，對於園區住戶外出及子女探視，交通上相當便利，離塵不離城。

亞洲健康智慧園區也是全台唯一擁有「溫泉」的養生宅，設有「家庭湯屋」與「大眾湯屋」，特別的是園區每一間溫泉湯屋都有設計獨特的台灣一級木天然香氣，有檜木、肖楠、香杉、樟木、櫸木、扁柏等不同療癒功能，讓住戶享受溫泉，同時也享有各種幫助鎮定自律神經、安撫情緒及安神助眠的各種療癒幸福。 亞洲健康智慧園區泳池。記者游智文／攝影 亞洲健康智慧園區步道。圖／台灣房屋提供 彭培業。記者游智文／攝影

商品推薦