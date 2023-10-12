快訊

公司發票成堆沒人理…他一對「爽中6碼」：該說嗎？

沙灘驚見「藍太陽銀幣」！他好奇PO網問能不能帶回家 專家急喊別亂碰揭致命身分

LINE貼圖白爛貓家族「麻糬」原型狗當天使了 粉絲淚：會在汪星快樂奔跑的

亞洲健康智慧園區開幕 彭培業：銀髮宅的天花板

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
亞洲健康智慧園區。圖／台灣房屋提供
亞洲健康智慧園區。圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團「亞洲健康智慧園區」今(12)日開幕，台灣房屋表示，這是全台首座頂級銀髮友善園區，以永續概念，結合環境、溫泉、餐飲、醫學及護理五合一的打造的健康地產，落實ESG爲台灣橘世代策劃環境永續的樂齡生活。

台灣房屋表示，銀色海嘯來襲，2020年8月，台灣65歲以上已超越377萬人，占全台灣總人口的16%，到了2021年，65歲以上人口超過400萬人，預計至2025年，也就是短短五年之內，65歲以上人口將上看500萬人。

一個達到500萬人的族群是不可忽視的，因為他們不僅有消費能力，且有消費意願，這種人數激增的爆發力將擴大健康地產的相關需求，因為他們正處於人生中最在乎健康的階段，對於健康地產的需求勢必將形成一股強大的拉力。

台灣房屋總裁彭培業表示，近年國內住宅演化分五波，第一波最普遍的就是四樓建築。第二波是7樓電梯。第三波升級為高級住宅，第四波則是2005年興起的豪宅。

現在進第五波，住宅的核心概念強調需求與功能，擁有優良空氣的環境、飯店式管理、醫療照護、著重功能整合的住宅，其中「健康需求」將成為台灣邁向高齡化住宅最大的需求。

台灣房屋打造健康園區，結合了建築、休閒產業、長照專業、生活事業、護理專業等，正是第五代健康養生宅內涵的最佳詮釋，已優化房仲本業，成為跨域整合與創新的成功典範。

彭培業表示，「高齡生活應從在地老化改為適地老化，生活上最大的需求不是逛街購物，而是好的環境與空氣」，健康園區擁有 6,000多坪的土地，3,600坪的療癒園林，綠覆率面積高達60%，健康園區前方也有上百公頃的山景，彷彿徜徉在自然山林的居住環境，供給住戶鮮氧空氣的同時也持續為地球淨零減碳。

亞洲健康智慧園區位於新竹關西，台灣房屋表示，關西被譽為長壽之鄉，健康園區距關西交流道僅2分鐘車程，離高鐵及機場均20至30分鐘內可抵達，對於園區住戶外出及子女探視，交通上相當便利，離塵不離城。

亞洲健康智慧園區也是全台唯一擁有「溫泉」的養生宅，設有「家庭湯屋」與「大眾湯屋」，特別的是園區每一間溫泉湯屋都有設計獨特的台灣一級木天然香氣，有檜木、肖楠、香杉、樟木、櫸木、扁柏等不同療癒功能，讓住戶享受溫泉，同時也享有各種幫助鎮定自律神經、安撫情緒及安神助眠的各種療癒幸福。

亞洲健康智慧園區泳池。記者游智文／攝影
亞洲健康智慧園區泳池。記者游智文／攝影
亞洲健康智慧園區步道。圖／台灣房屋提供
亞洲健康智慧園區步道。圖／台灣房屋提供
彭培業。記者游智文／攝影
彭培業。記者游智文／攝影

溫泉 老化 護理

延伸閱讀

北投長期照護園區二闖環評過關 北市長照量能再增加

桃園羅浮溫泉封園改造完成 市府11月試營運打造溫泉遊

太魯閣園區刷坡施工 兩條人氣步道暫時封閉

台南水交社「雷虎70」吸引2萬人潮 限定商品掀搶購潮

相關新聞

不畏打炒房！新竹穩居全台第2高房價 連8季超車新北市

近年新竹受惠科技園區、龐大的就業人口等利多下，房價直漲，甚至大幅超車新北市，根據內政部統計查詢網資料顯示，新竹縣的住宅大...

華視證實 總經理藍宜禎因健康因素請辭

華視總經理藍宜禎上任剛滿周年後，近期請辭。華視剛剛證實此事，表示總經理藍宜楨因健康因素，於昨（11）日辭去總經理職務。今...

台灣房屋看準健康地產趨勢 斥資60億打造頂級銀髮宅

台灣房屋集團斥資60億打造的「亞洲健康智慧園區」今天開幕，台灣房屋表示，這是全台首座頂級銀髮友善園區，以永續概念打造渡假...

吉林路都更案地上物開拆 鄉林建設：12月正式開賣

外資來台投資熱潮持續增溫，投審會公布近一年來核准外資來台金額逾百億美元，外資加碼布局，讓首善之區的台北市房市跟著沾光，尤...

中油員工子女托嬰中心揭牌 打造友善職場提供優質育兒環境

台灣中油配合行政院前瞻基礎建設「建構0-2歲兒童社區公共化托育計畫」及落實員工福利，今年由台灣中油職工福利委員會在臺北中...

大成攜手日本昭和打造科技蛋廠 推台灣首顆生食級雞蛋

大成（1210）與日本昭和產業籌備五年、斥資10億元，於彰化打造的「昭成蛋品加工廠」，於今（12）日舉辦落成儀式，並發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。