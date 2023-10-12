AFTEE 先享後付打入 ChargeSPOT 近9千個線下據點

全台網路電商平台滲透率最高的先買後付 (Buy Now Pay Later；BNPL) 領導品牌「AFTEE先享後付」，今(12)日宣布，與台灣最大共享行動電源品牌 ChargeSPOT 合作，提供「先充電、後付款」的支付服務，協助用戶快速完成租借結帳。

交通部最新調查顯示，民眾外出比率高達73.4%，因應現代人3C不離身的需求，ChargeSPOT 不僅為首個創立跨國租借服務的共享行動電源品牌，在日本、台灣、香港和泰國均為市佔率第一，用戶數量最多，租借的據點也最豐富；據 ChargeSPOT 統計全台共近9,000個充電站發現，最多人租借行動電源的據點除「便利商店」因24小時營業而居冠之外，再者便是作為通勤交通樞紐的各大捷運站、及民眾生活中最常出沒的百貨商場、零售通路等， ChargeSPOT 進一步分析台灣會員消費行為更發現，平均每位會員每月租借3次，每次租借時長平均為120分鐘，顯見簡單便利的租借模式搭配深入生活的服務範圍，為 ChargeSPOT 創造了驚人的高黏著度。

在台灣、香港、日本市佔率高居第一的共享行動電源品牌 ChargeSPOT，在台灣擁有超過200萬用戶，其中Y、Z世代用戶佔比即高達76%，ChargeSPOT 執行長姜建丞表示，在 ChargeSPOT 的消費場景中，通常用戶偏好如手機內建支付等步驟少、結帳流程簡短的支付工具，以信用卡支付的比例為最高；但以年輕族群而言，仍有部分無卡族的支付選擇因此限縮。為了更高度滿足所有用戶類型的支付需求，透過導入「AFTEE 先享後付」所帶來的「不需輸入個資或信用卡號、僅需手機號碼就能完成付款」的縮時流程，即可大幅減少用戶進行綁定、等待跳轉付款的時間成本。

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