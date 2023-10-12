納智捷n7純電車百萬元有找 續航里程505km

納智捷上午在裕隆總公司舉行「LUXGEN 純電未來藍圖」記者會，由納智捷董事長兼總經理左自生暢談納智捷電動車的規畫與進程。其中在營運轉型的三步驟，一、國際同步、台灣優先，新能源車品牌，推出純電車n7。二、打造LUXLiFE售服新品牌。轉型第三步為全力建構電動車充電生態圈。

左自生並公布n7三款車型的價格為售價為7人亮點版本134.9萬、5人亮點版本129.9萬、5人純粹版99.9萬。而續航里程來到505km 。 納智捷上午在裕隆總公司舉行「LUXGEN 純電未來藍圖」記者會，由納智捷董事長兼總經理左自生暢談納智捷電動車的規畫與進程。記者黃義書／攝影 納智捷n7三款車型的價格為售價為7人亮點版本134.9萬、5人亮點版本129.9萬、5人純粹版99.9萬。記者黃義書／攝影

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