這豪宅天后曾賠千萬殺出 如今翻紅躍升點閱第一
永慶房仲網統計北市平均開價7千萬以上的熱門點閱豪宅社區，購物天后利菁也曾購買一戶，並傳出在2018年賠售千萬脫手的南港「大同璽苑」，近來翻紅，社區點閱率最高，其次是「遠雄上林苑」和「華固名鑄」。
永慶房屋南港園區直營店店長張富傑表示，「大同璽苑」基地面積高達2300餘坪，是北南港生活圈唯二2000坪以上的大基地建案。社區坐落於基隆河畔，住戶擁有河岸景觀，且步行數分鐘即能抵達南湖左岸河濱公園。
該社區皆為大坪數規劃，共有71、74、86、89四種坪型。社區過去成交單價為80-85萬元間，最近有望上看100萬元。總價帶大約落在7400萬元至9000萬元之間。
根據實價資料，該社區在2018年豪宅市場低迷時，接連有多位屋主認賠殺出，但隨景氣好轉，近年屋主轉售大多獲利，最新一筆低樓層戶於去年11月轉手，屋主獲利994萬元。
點閱率次高的「遠雄上林苑」，是遠雄早期推出的豪宅產品，也是內湖少有的大基地建案。
永慶房屋西湖捷運直營店店長陳俊宏指出，「遠雄上林苑」基地大，綠覆比接近8成，可說社區內即有一座公園。社區內坪數規劃為73-128坪，單坪價格約坐落在100-110萬元之間，成交總價約在8000萬元至1.1億元。
永慶房屋南京敦北直營店店長郭宇承表示，華固名鑄位於於敦化北路，擁有將近千坪以上的基地面積，且面敦化北路林蔭大道和台北小巨蛋，擁有景觀視野，運動休憩也相當方便。
雖然坐落市中心，但是華固名鑄仍有相對靜謐的居住環境，也因此吸引不少企業主、醫師、演藝名流等金字塔頂尖族群入主，住戶整體水準高。坪數規劃為100-132坪，低樓層的單坪價格大約在170-180萬元內，高樓層則在200-230萬元之間，成交總價介於1.8億元至3億元。
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