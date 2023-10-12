電動車展盛事Japan Mobility Show即將開展 MIH開放電動車聯盟將參展

MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）看好亞洲地區電動車、移動服務快速發展，攜手智慧製造領先者工業富聯（FII）、印度資訊科技標竿企業Tech Mahindra、圖資及導航巨擘TomTom、觸控顯示大廠業成集團（GIS）、電池新星格斯科技（GUS Technology）、以及汽車軟體開發商SONATUS等15家軟硬體及新創公司，一同參展Japan Mobility Show，展示MIH生態圈對於合作和創新的承諾。

日本作為汽車大國，東京車展（Tokyo Motor Show）被視為是汽車展覽的聖殿之一，隨著全球汽車行業轉型為移動產業的趨勢確立，主辦單位「日本汽車工業協會」（JAMA）今年特以「Japan Mobility Show」的新名稱亮相，擴大探索新市場及應用，包含乘用車、商用車、摩托車、新創公司、零組件及機械等。Japan Mobility Show展期為10月26日至11月5日，預估參觀者將超過100萬人。

在Japan Mobility Show上，MIH聯盟將宣布重要的商業戰略訊息，並展示最新開發成果和創新解決方案，滿足載人及載貨的需求，包括基於都市共享服務而設計的Project X概念車，像是共享汽車、最後一哩運送等，以及針對智慧物流領域而開發的Project Y解決方案，包含了電動商用車、車隊管理系統、能源管理、碳追蹤平台等。

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示，日本為全球汽車行業的指標市場，MIH聯盟透過開放及模組化策略，能夠加速日本在轉向電氣化（Electrification）及軟體定義汽車（Software-defined Vehicle）的發展速度。我們積極深化與日本B2B客戶的合作關係，推動聯盟與夥伴共同開發的技術及服務於日本市場落地。

MIH聯盟不僅專注於EV關鍵技術開發，亦重視汽車產業數位化轉型，MIH此次聯手工業富聯（FII）在日本移動展亮相，展場陣容堅強。

FII將展出智慧自駕、智慧座艙、智慧網聯等AI應用、以及支持後台運算的液冷伺服器產品之外，亦推出智慧工廠科技服務。

工業富聯首席數據官暨科技服務事業群總經理劉宗長表示，汽車行業正處於深度轉型期，工業富聯正在引領汽車產業轉向數位化和綠色化發展。智慧工廠科技服務整體方案，遵循『數據驅動、綠色發展』策略，並以『品質、時間、成本、綠色』四大目標，幫助汽車產業鏈提升品質與效率、縮短開發與交付周期，減少能源消耗與碳排放，實現企業可持續發展。

目前MIH聯盟約有2700家會員，其中日本企業超過100家，包括自動駕駛公司TIER IV、住友商事（Sumitomo Corporation）旗下的EV及能源管理服務公司Hakobune、趨勢科技旗下的車用資安軟體公司VicOne、知名汽車Tier 1大廠Denso、輪胎領導廠商Bridgestone、被動元件大廠Murata、半導體公司ROHM、車載影音大廠Pioneer等。MIH聯盟也將在東京時間10月26日上午10點15分舉行記者會。

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