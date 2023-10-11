竹東首棟社會住宅工程招標 鄰近火車站機能優規畫90戶

新竹縣竹東鎮首棟社會住宅「東林好室」工程公開上網招標，其基地鄰近竹東火車站、竹東鎮公所及郵局，面積約1627平方公尺，初步規劃總戶數為90戶及設置托嬰中心。新竹縣政府表示，為落實居住正義，新竹縣規畫於7處基地設置社會住宅案，包括竹北市2處、竹東鎮3處、湖口鄉2處等，預估提供近2千戶，減輕青年及弱勢家庭的負擔。

新竹縣政府指出，新竹縣社會住宅案目前共7處基地，其中6處基地為內政部委託國家住宅及都市更新中心辦理評估，1處為縣府先期規劃評估，涉及都市計畫變更部分由縣府配合辦理。

其中進度最快的湖口鄉「新湖好室」工程已在今年2月順利決標，基地鄰近新湖國小及愛勢村活動中心，基地面積約2567.34平方公尺，初步規劃總戶數為130戶，同時為增加社福功能，預計設立日照中心及托嬰中心。另外湖口鄉「信勢安居」目前正積極規劃中，基地坐落於湖口鄉信勢村達生路橋旁，社宅規劃以小家庭及就業就學青年為主。

新竹縣長楊文科說明，隨外來人口增加，新竹縣總人口數持續提升，為落實居住正義，縣府在社會住宅興建完成前，也會積極推動包租代管及住宅補貼等政策，提供弱勢家庭、就業及就學青年資源輔助，持續配合中央相關政策，保障居住權益。

產業發展處今年委託兆基管理顧問公司及大管家租賃住宅代管公司2家租賃業者，蒐集新竹縣內房源，代替原屋主管理、修繕，並依申請資格條件辦理招租作業，盼符合申請條件的民眾善加利用。

新竹縣產發處表示，從2020年啟動「社會住宅包租代管計畫」至今，包租代管共計851件，近期第4期計畫也已經開跑，第4期目標數為500件，希望鼓勵更多人加入，提供房東地價稅等稅率優惠、每年最高1萬元修繕補助等，弱勢房客最低享5折租金優惠，落實社會住宅正義。

今年度住宅補貼政策，其中300億元中央擴大租金補貼專案新竹縣申請件數為5565件，由縣府初審作業中，營建署已覆核合格1264件，其餘尚在審查階段。另今年度自購住宅貸款利息補貼為申請件數308件、修繕住宅貸款利息補貼申請件數為42件，目前皆在審查階段，預計審核結果於12月函送申請戶。

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